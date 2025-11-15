Tекст: Вера Басилая

По данным телеканала, Молдавия использовала самоходные гаубицы ATMOS 2000 из Израиля на последних военных учениях, передает РИА «Новости».

Министерство обороны разместило фотографии стрельб из этих гаубиц в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская), что подтвердило их наличие на вооружении армии. Однако ранее не было официальных сообщений о закупке данных систем или деталях их получения.

По данным телеканала, закупка была профинансирована через Европейский фонд мира при поддержке Евросоюза. Стоимость одной гаубицы ATMOS 2000 может составлять от 3,9 до 5 млн долларов в зависимости от условий контракта. Дополнительные расходы связаны с обучением экипажей, техническим обслуживанием и закупкой боеприпасов.

Власти Молдавии во главе с президентом Майей Санду продолжают курс на милитаризацию и сближение с Западом, в частности через сотрудничество с НАТО и рост военных расходов. Стратегия обороны, утвержденная до 2034 года, предусматривает увеличение военного бюджета до 1% ВВП к 2030 году и определяет российский контингент в Приднестровье как угрозу национальной безопасности.

Депутаты оппозиционного блока «Победа» бойкотировали голосование по этой стратегии, а представители коммунистов и социалистов сочли ее противоречащей нейтральному статусу страны. Согласно конституции Молдавии, государство сохраняет нейтралитет, однако с 1994 года принимает участие в индивидуальной программе сотрудничества с НАТО и регулярно проводит учения с военными из США, Британии, Германии и Румынии.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Санду готова сдать Молдавию ВСУ и НАТО в обмен на сохранение своей власти.