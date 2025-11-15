В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?3 комментария
Молдавия показала на учениях тайно закупленные израильские гаубицы ATMOS 2000
На недавних военных учениях в Молдавии были замечены израильские гаубицы ATMOS 2000, о приобретении которых власти страны официально ранее не сообщали, сообщает гостелеканал M1.
По данным телеканала, Молдавия использовала самоходные гаубицы ATMOS 2000 из Израиля на последних военных учениях, передает РИА «Новости».
Министерство обороны разместило фотографии стрельб из этих гаубиц в Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская), что подтвердило их наличие на вооружении армии. Однако ранее не было официальных сообщений о закупке данных систем или деталях их получения.
По данным телеканала, закупка была профинансирована через Европейский фонд мира при поддержке Евросоюза. Стоимость одной гаубицы ATMOS 2000 может составлять от 3,9 до 5 млн долларов в зависимости от условий контракта. Дополнительные расходы связаны с обучением экипажей, техническим обслуживанием и закупкой боеприпасов.
Власти Молдавии во главе с президентом Майей Санду продолжают курс на милитаризацию и сближение с Западом, в частности через сотрудничество с НАТО и рост военных расходов. Стратегия обороны, утвержденная до 2034 года, предусматривает увеличение военного бюджета до 1% ВВП к 2030 году и определяет российский контингент в Приднестровье как угрозу национальной безопасности.
Депутаты оппозиционного блока «Победа» бойкотировали голосование по этой стратегии, а представители коммунистов и социалистов сочли ее противоречащей нейтральному статусу страны. Согласно конституции Молдавии, государство сохраняет нейтралитет, однако с 1994 года принимает участие в индивидуальной программе сотрудничества с НАТО и регулярно проводит учения с военными из США, Британии, Германии и Румынии.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Санду готова сдать Молдавию ВСУ и НАТО в обмен на сохранение своей власти.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ