    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    4 комментария
    15 ноября 2025, 13:40 • Новости дня

    Токаев заявил о росте транзита газа через Россию, Казахстан и Узбекистан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объем транзита газа между Россией, Казахстаном и Узбекистаном будет увеличиваться благодаря успешной реализации трехстороннего совместного проекта, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    «Успешные результаты показывает газовый проект Россия – Казахстан – Узбекистан. Совместными усилиями мы намерены наращивать объемы транзита газа. Кроме того, имеются хорошие перспективы для расширения сотрудничества в нефтяной сфере и атомной промышленности», – передает ТАСС слова Токаева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Казахстана провели личную встречу для обсуждения текущей международной повестки и двусторонних отношений. Дмитрий Песков заявил, что не видит ничего необычного в контактах Касым-Жомарта Токаева с Дональдом Трампом. В Москве состоялась неформальная встреча между Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым.

    12 ноября 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве
    Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран на торжественной церемонии в Кремле.

    Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва придает колоссальное значение этому документу, передает ТАСС. По его словам, подписание на высшем уровне призвано подчеркнуть высокий статус декларации.

    Напомним, Путин и Токаев в среду провели переговоры в Кремле.

    В ходе встречи российский лидер заявил о переводе расчетов с Казахстаном на рубли и тенге.

    Комментарии (8)
    12 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Токаев назвал визит в Россию главным событием года

    Токаев: Визит в Россию – основное событие года для Казахстана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал государственный визит делегации республики в Россию главным событием этого года, отметив тщательную подготовку российской стороны.

    Президент Казахстана Токаев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что государственный визит в Россию стал основным событием текущего года для республики, передает ТАСС.

    Токаев отметил исключительное гостеприимство и тщательную подготовку российской стороны к визиту. «Я хотел бы выразить сердечную признательность за исключительное гостеприимство в ходе нашего визита. Мы воочию убедились, что российская сторона тщательно подготовилась, продумала мельчайшие аспекты, нюансы данного мероприятия», – сказал Токаев.

    Он подчеркнул, что Казахстан тщательно готовился к этому визиту, проводя консультации по линии министерств и ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в узком составе открылась в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

    Лидеры России и Казахстана накануне провели неформальную двухчасовую беседу в Кремле.

    А после завершения официальных мероприятий президенты планируют посетить гала-концерт мастеров искусств Казахстана в Большом театре в Москве.

    Комментарии (10)
    14 ноября 2025, 19:12 • Видео
    Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

    В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 20:54 • Новости дня
    Токаев: Казахстан искренне заинтересован в процветании России
    Токаев: Казахстан искренне заинтересован в процветании России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным заявил, что Казахстан искренне заинтересован в процветании Российской Федерации.

    Токаев выразил благодарность президенту России за личный вклад в укрепление отношений между двумя странами.

    «Мы в Казахстане знаем и уважаем президента России как государственного деятеля глобального масштаба, чье имя хорошо известно во всех странах мира и воспринимается как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и всего российского государства в этом неспокойном мире. Казахстан искренне заинтересован в процветании Российской Федерации», – приводит слова президента Казахстана сайт Кремля.

    Токаев отметил, что переговоры прошли в открытой и доверительной атмосфере, а их результаты он назвал практическими и полезными.

    Напомним, Путин и Токаев в среду провели переговоры в Кремле.

    Ранее Токаев назвал визит в Россию главным событием года. Путин назвал содержательными переговоры с Токаевым в Москве. Лидеры подписали декларацию о стратегическом партнерстве.

    Во время визита в США президент Казахстана Токаев назвал Трампа посланником свыше.

    Комментарии (7)
    12 ноября 2025, 22:22 • Новости дня
    Эксперт: Россия и Казахстан повысили уровень отношений до максимума

    Политолог Мартынов: Союзнические отношения России и Казахстана только развиваются

    Эксперт: Россия и Казахстан повысили уровень отношений до максимума
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    В условиях давления Запада на Россию Казахстан также находится под прессингом. Но страна выдерживает это давление с восточным спокойствием, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В четверг президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве.

    «Подписание Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве – это повышение уровня двусторонних отношений до максимума. Казахстан – это ближайший союзник России. Наряду с Белоруссией эта страна составляет ядро интеграционных проектов на постсоветском пространстве», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    Подписанные по итогам визита 14 документов – это ответ странам Запада, которые давно хотят утвердиться в Средней Азии в ущерб России. «Что касается мнений и желаний кого-то там в Европе: им необходимо принять реальность нерушимости дружбы Москвы и Астаны. Международная обстановка меняется, но наши союзнические отношения только развиваются. Это важный фактор стабильности для всего евразийского пространства, ориентир для других государств региона», – добавил собеседник.

    По его словам, что «в контексте продолжения давления на Россию Казахстан находится под беспрецедентном прессингом со стороны западных структур и сообществ». «Но несмотря ни на что республика выдерживает это давление, я бы сказал, с восточным спокойствием. Критикующие Астану диванные эксперты не понимают тонкостей сложившихся процессов», – добавил спикер.

    Мартынов особо отметил, с какой теплотой был принят Токаев в Кремле. «Это видно невооруженным глазом. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев противопоставили добрососедство и стратегические интересы попыткам подорвать российско-казахстанские отношения. Конечно, Запад не откажется от желания рассорить нас. Этому процессу уже не одна сотня лет. Достаточно вспомнить басмаческое движение, которое поддерживал и вооружал Лондон», – напомнил политолог.

    По его словам, история – это не только опыт, но также перспектива с точки зрения взаимовыгоды и добрососедства. «Самое главное – это формула безопасного суверенного развития, которая в свое время была сформулирована Владимиром Путиным. Равноценных альтернатив ей нет», – подчеркнул Мартынов.

    В четверг, во второй день государственного визита президента Казахстана в Россию, в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждались вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.

    В ходе визита Токаева в Россию был подписан пакет документов, в том числе Декларация о переходе межгосударственных отношений Российской Федерации и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

    В заявлении для прессы Путин отметил, что «переговоры прошли в деловом, конструктивном ключе, были результативными». «Это в полной мере отвечает характеру подлинно дружественных и добрососедских отношений между Россией и Казахстаном. Мы подробно обсудили весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по насущным региональным и международным сюжетам», – сказал российский лидер. По мнению Путина, результаты переговоров «на деле поспособствуют дальнейшему укреплению многоплановых российско-казахстанских отношений на благо наших стран и народов наших государств».

    В свою очередь Токаев заявил, что Казахстан искренне заинтересован в процветании Российской Федерации.

    Комментарии (5)
    12 ноября 2025, 21:11 • Новости дня
    Ушаков: Трамп не передавал послания Путину через Токаева

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг информацию о передаче посланий от главы США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    Президент США Дональд Трамп не направлял президенту России Владимиру Путину никаких посланий через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который недавно находился в Соединенных Штатах, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с телеканалом «Россия-1».

    Ушаков подчеркнул: «Мы не получали никаких сигналов через него». Помощник российского лидера отметил, что визит Токаева в США не стал каналом для передачи каких-либо сообщений между Москвой и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил содержательность переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Москве. Токаев назвал государственный визит главной политической встречей года и подчеркнул хорошую подготовку российской стороны.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин и Токаев начали переговоры в Кремле
    Путин и Токаев начали переговоры в Кремле
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали официальные переговоры, встреча в узком составе открылась в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

    Накануне лидеры двух стран провели неформальную встречу и поужинали в кремлевской квартире президента России, передает ТАСС.

    В ходе переговоров планируется обсудить вопросы развития отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин намерен проинформировать Токаева о ситуации на фронте и процессе мирного урегулирования на Украине.

    В рамках государственного визита Токаева запланировано обращение по видеосвязи к участникам Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также переговоры в расширенном составе. В завершение визита состоится государственный обед в Грановитой палате Кремля и посещение гала-концерта в Большом театре.

    Напомним, вечером во вторник Путин принимал Токаева в Кремле, неформальная часть встречи продлилась почти три часа.

    Токаев рассказал о состоявшейся накануне встрече с Путиным. Он отметил высокий авторитет Путина в Казахстане.

    Комментарии (2)
    12 ноября 2025, 22:05 • Новости дня
    Песков рассказал, кого Путин приглашает в свою кремлевскую квартиру
    Песков рассказал, кого Путин приглашает в свою кремлевскую квартиру
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин приглашает в свою кремлевскую резиденцию только тех лидеров, с кем у него сложились особенно доверительные отношения, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Комментируя приглашение президентом России Владимиром Путиным коллеги из Казахстана Касым-Жомарта Токаева в кремлевскую квартиру Песков отметил, что это знак особых отношений между лидерами, передает РИА «Новости».

    «Конечно, он приглашает к себе домой непосредственно тех глав государств, правительств, с кем у него особые отношения, и личные, и очень конструктивные, и давние, и дружеские», – сказал он.

    Песков уточнил, если говорить об отношениях Путина и Токаева, то такие они и есть.

    «Это дает возможность гораздо более эффективно заниматься продвижением межгосударственного сотрудничества», – добавил Песков.

    Визит Токаева в Москву начался во вторник, 11 ноября, и завершился в среду переговорами в Кремле.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил смысл сопровождения самолета Токаева истребителями Су-35. Путин и Токаев 12 ноября подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Токаев назвал визит в Россию главным событием года.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 16:57 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости создания собственных техплатформ России и Казахстана

    Путин: Россия и Казахстан должны создавать собственные технологические платформы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Казахстан должны создавать собственные технологические платформы и готовить для них кадры, заявил президент Владимир Путин.

    По словам Путина, Россия уже давно осознала, что необходимо стремиться к созданию именно собственных технологических платформ, а не просто к импортозамещению, передает РИА «Новости».

    «Мы уже в России давно поняли, что даже не в импортозамещении, а именно в создании собственных технологических платформ – вот, к чему мы должны стремиться, к чему мы должны идти и для чего готовить должны кадры», – сказал Путин на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

    Напомним, Путин и Токаев в среду провели переговоры в Кремле. Лидеры подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран на торжественной церемонии в Кремле.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 17:32 • Новости дня
    Россия и Казахстан договорились поддерживать русский язык

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и Казахстан будут поддерживать и продвигать русский язык в качестве средства общения между государствами на территории СНГ, следует из декларации, опубликованной на сайте Кремля.

    Россия и Казахстан договорились о поддержке русского языка как средства межгосударственного общения в СН.

    Соответствующая декларация о переходе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего партнерства опубликована на сайте Кремля.

    «Стороны будут способствовать поддержанию и продвижению русского языка как средства межгосударственного общения на пространстве СНГ», – сказано в тексте документа.

    Владимир Путин назвал переговоры с Касым-Жомартом Токаевым содержательными. Президенты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Токаев назвал государственный визит делегации республики в Россию главным событием года и отметил тщательную подготовку со стороны России.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин заявил о переговорах по увеличению поставок газа в Казахстан

    Путин: Москва и Астана обсуждают увеличение поставок газа в Казахстан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия обсуждает с Казахстаном возможность увеличения поставок газа в республику, сообщил президент Владимир Путин.

    Путин отметил, что «Газпром» уже много лет бесперебойно обеспечивает газом потребителей в Казахстане, передает ТАСС. По его словам, сейчас рассматриваются варианты расширения газоснабжения, особенно в северные и восточные регионы страны, где сосредоточены главные промышленные предприятия.

    «Газпром» многие годы бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям. А сейчас рассматриваются возможности для расширения газоснабжения Казахстана, в том числе на севере и востоке страны, где сосредоточены крупные промышленные мощности республики», – сказал российский лидер по итогам переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин ценит газовое сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном.

    В октябре Газпром и Казахстан договорились об условиях долгосрочной переработки казахстанского газа на Оренбургском газоперерабатывающем заводе.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 17:04 • Новости дня
    Путин назвал содержательными переговоры с Токаевым в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о содержательности переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которые прошли в Москве.

    Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым были содержательными. Об этом сообщает РИА «Новости».

    «У нас состоялись весьма содержательные и продуктивные переговоры и вчера вечером в непринужденной неформальной обстановке, и сегодня в течение дня эта работа идет», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Токаев назвал государственный визит делегации республики в Россию главным событием года и отметил тщательную подготовку со стороны России.

    Путин отметил значимость бытовых и семейных связей между Россией и Казахстаном.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 12:17 • Новости дня
    Токаев поручил рассмотреть рост квоты на трудовых мигрантов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил проработать возможность увеличения квот на въезд трудовых мигрантов на фоне высокого спроса на рабочие руки в сельском хозяйстве.

    Выступая на сельскохозяйственном форуме, Токаев поручил рассмотреть вопрос о повышении квоты на въезд мигрантов, передает ТАСС.

    Президент Казахстана отметил поступающие обращения от аграриев о нехватке рабочих рук, особенно остро проблема стоит в периоды посевной и сбора урожая, а также при расширении производства. По словам Токаева, «кадровый дефицит частично восполняется за счет трудовых мигрантов из соседних стран», однако спрос на трудовых мигрантов только растет.

    «Возможно, нужно пойти навстречу, хотя бы частично», – заявил глава государства. Он подчеркнул, что сложилась парадоксальная ситуация: «одни утверждают, что на селе нет работы, другие – что не хватает работников», хотя работать сельчанам предлагают, а желающих не хватает.

    Согласно действующим правилам, правительство Казахстана ежегодно устанавливает квоты на трудовую миграцию с учетом числа рабочей силы, чтобы защитить внутренний рынок труда. При приеме иностранного работника компания обязана получать согласование у местных властей. Граждане стран Евразийского экономического союза при этом не попадают под действие этих квот – после официального трудоустройства им достаточно получить разрешение на легальное проживание в органах полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России ввели добровольную регистрацию на границе с Казахстаном.

    В Казахстане ранее приговорили женщину за оскорбление русских в TikTok.

    Эксперты отмечают, что мигранты из Казахстана готовы потеснить узбеков и таджиков на российском рынке труда.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 14:48 • Новости дня
    Путин заявил о переводе расчетов с Казахстаном на рубли и тенге

    Путин: Россия и Казахстан почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Практически все расчеты между Россией и Казахстаном осуществляются в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    По словам Путина, почти 100% расчетов проводятся в нацвалютах, передает ТАСС.

    «Мы добились того, что все расчеты, практически 100%, происходят в национальных валютах, что нас не может не радовать, поскольку это создает условия стабильности для участников экономической деятельности», – заявил он.

    Напомним, в среду Путин и Токаев начали переговоры в Кремле.

    Вечером во вторник Путин принимал Токаева в Кремле, неформальная часть встречи продлилась почти три часа.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 14:10 • Новости дня
    Депутаты Казахстана одобрили запрет пропаганды ЛГБТ в СМИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нижняя палата парламента Казахстана приняла закон, который вводит запрет на пропаганду ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) и педофилии в средствах массовой информации, сетях телекоммуникаций и на онлайн-платформах.

    Депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана приняли закон, предусматривающий запрет пропаганды ЛГБТ (в России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено судом) и педофилии в СМИ, сетях телекоммуникаций и на онлайн-платформах, передает ТАСС.

    Соответствующая норма предусмотрена в поправках в законодательство по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента.

    В заключении комитета по социально-культурному развитию Мажилиса говорится: «В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, информации, распространяющей пропаганду педофилии и (или) нетрадиционной сексуальной ориентации».

    Как отметил депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев, выступая на заседании палаты, в связи с возрастающей озабоченностью общества вопросами защиты детей и подростков от негативного контента, в закон внесены поправки, запрещающие пропаганду педофилии и нетрадиционной ориентации в публичном пространстве. Он пояснил, что дети и подростки ежедневно сталкиваются в интернете с информацией, способной негативно повлиять на их представления о семье, нравственности и будущем.

    Вице-министр культуры и информации республики Евгений Кочетов сообщил журналистам, что одобренный закон предусматривает ограничение на выставление этой идеологии в положительном ключе и навязывания ее детям. По его словам, публикации в нейтральном ключе с объективной информацией, например, о статистике с упоминанием ЛГБТ, не попадают под ограничения.

    По словам вице-министра, нарушителям закона будет предусмотрено наказание в виде штрафов до 300 долларов либо ограничения свободы на десять дней. Кочетов отметил, что нарушитель на первый раз будет штрафоваться на сумму, равную 20 МРП (месячных расчетных показателей, около 150 долларов), в случае повторного нарушения – на 40 МРП (около 300 долларов) «или ограничение свободы на десять дней».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции, которую считают попыткой нормализации гомосексуализма.

    Власти Грузии отметили разочарование в европейской политике в связи с критикой закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин и Токаев вместе посетили Большой театр

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев вместе посетили Большой театр, чтобы посмотреть гала-концерт мастеров искусств Казахстана.

    Вместе с президентами в Царскую ложу также прошли министры культуры России и Казахстана – Ольга Любимова и Аида Балаева, а также гендиректор Большого театра Валерий Гергиев, передает ТАСС.

    По дороге в ложу Путин общался с Балаевой.

    В Москве в среду состоялась официальная встреча президента России Владимира Путина и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Лидеры провели переговоры, по итогам которых подписали декларацию о стратегическом партнерстве.

    Токаев назвал визит в Россию главным событием года. Путин назвал содержательными переговоры с Токаевым в Москве.

    Комментарии (0)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации