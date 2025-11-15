В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?0 комментариев
Освобожден задержанный в Батуми «Аферист из Tinder»
Подозреваемый в мошенничестве израильтянин Саймон Леваев, получивший международную известность по фильму Netflix «Аферист из Tinder», покинул тюрьму в Батуми после двухмесячного заключения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Грузинские СМИ со ссылкой на его адвоката Мариам Кублашвили заявили, что он вышел на свободу без каких-либо ограничений, так как Германия отозвала ранее направленный в Интерпол запрос на его арест и экстрадицию.
Леваев, настоящее имя которого Шимон Хают, был задержан в Батумском международном аэропорту. В 2022 году он стал известен благодаря документальному фильму, где женщины рассказывали о том, как Хают, представляясь состоятельным мужчиной, входил к ним в доверие, а затем угрожал и похищал крупные суммы денег. Германия подозревала Леваева в хищении 44 тыс/ евро и расходовании средств с банковской карты женщины.