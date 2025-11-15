Суд арестовал водителя грузовика за попытку ввоза оружия в колонию

Водитель грузовика задержан после попытки провезти оружие в ИК-47 Урала

Tекст: Мария Иванова

Синарский районный суд Каменска-Уральского арестовал водителя грузовика, который пытался проникнуть с оружием и взрывчаткой на территорию исправительной колонии в городе Каменск-Уральский, передает ТАСС. Водитель задержан до 13 января 2026 года.

Как уточнили в пресс-службе ГУ ФСИН по региону, сотрудники досмотровой группы обнаружили в кабине грузовика автомат Калашникова с патронами, пистолет с двумя магазинами, ручную гранату, радиостанции с аккумуляторами, а также тактический шлем, рюкзак и сотовые телефоны. Пресс-служба отметила, что грузовик направлялся на колонию для загрузки продукции деревообработки.

Суд установил для З. В. Чепалова меру пресечения в виде содержания под стражей, как гласит сообщение: «Суд избрал Чепалову З. В. меру пресечения в виде содержания под стражей по 13 января 2026 года». Водитель обвиняется сразу по двум статьям УК – ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение и перевозка оружия) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконная перевозка взрывчатых веществ или устройств). Все изъятое оружие и боеприпасы были переданы сотрудникам полиции для проверки.

Напомним, наканунеп сообщалось, что сотрудники охраны задержали грузовик с оружием на въезде в одну из колоний на Урале.

ФСИН ранее начала тестировать системы блокировки беспилотников для предотвращения доставки запрещенных предметов в места лишения свободы.