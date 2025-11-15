Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.5 комментариев
Жертвами взрыва в полицейском участке в Индии стали семь человек
NDTV: Как минимум семь человек погибли при взрыве в полицейском участке в Индии
В результате взрыва в полицейском участке в районе Новгам в Индии как минимум семь человек погибли и еще 27 пострадали, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники.
Участок расположен Джамму и Кашмире. По данным NDTV, взрыв прогремел в тот момент, когда специалисты-криминалисты проводили проверку изъятых взрывчатых веществ, которые хранились в отделении, передает ТАСС.
Большинство погибших составили сотрудники полиции и судебно-медицинской экспертизы, однако среди жертв также два представителя городской администрации Сринагара. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, поэтому число погибших может увеличиться, уточнили в NDTV.
Как писала газета ВЗГЛЯД, взрыв произошел в полицейском участке Новгама. Полицейский участок в районе Новгам ранее раскрыл дело о размещении плакатов в разных частях района террористической группировки, отмечает NDTV.
