Жертвами взрыва в полицейском участке в Индии стали семь человек

NDTV: Как минимум семь человек погибли при взрыве в полицейском участке в Индии

Tекст: Антон Антонов

Участок расположен Джамму и Кашмире. По данным NDTV, взрыв прогремел в тот момент, когда специалисты-криминалисты проводили проверку изъятых взрывчатых веществ, которые хранились в отделении, передает ТАСС.

Большинство погибших составили сотрудники полиции и судебно-медицинской экспертизы, однако среди жертв также два представителя городской администрации Сринагара. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, поэтому число погибших может увеличиться, уточнили в NDTV.

Как писала газета ВЗГЛЯД, взрыв произошел в полицейском участке Новгама. Полицейский участок в районе Новгам ранее раскрыл дело о размещении плакатов в разных частях района террористической группировки, отмечает NDTV.

В Нью-Дели террорист-смертник совершил взрыв автомобиля у станции метро. Организаторы нападения в историческом центре города планировали целую серию терактов.

