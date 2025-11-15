Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.4 комментария
Дамаск подвергся ракетному обстрелу с передвижной платформы
По столице Сирии был нанесен ракетный удар, для которого использовалась передвижная платформа, сообщило госагентство SANA со ссылкой на военный источник.
По данным SANA, удар по мирному дому в Дамаске был нанесен ракетами, выпущенными с передвижной платформы, передает РИА «Новости».
Личности организаторов атаки и тех, кто предоставил ракеты, пока не установлены. Сообщалось о двух пострадавших в результате попадания ракет в здание в районе Меззе.
На месте происшествия в Меззе были слышны звуки стрельбы, сообщил телеканал Sham TV.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года в Сирии свергли Башара Асада. Сейчас Асад проживает в Москве. Сирия до сих пор сталкивается с внутренними конфликтами. Израиль наносил удары по сирийской территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года в Сирии свергли Башара Асада. Сейчас Асад проживает в Москве. Сирия до сих пор сталкивается с внутренними конфликтами. Кроме того, Израиль наносил удары по сирийской территории.