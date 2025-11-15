Дамаск подвергся ракетному обстрелу с передвижной платформы

Tекст: Антон Антонов

По данным SANA, удар по мирному дому в Дамаске был нанесен ракетами, выпущенными с передвижной платформы, передает РИА «Новости».

Личности организаторов атаки и тех, кто предоставил ракеты, пока не установлены. Сообщалось о двух пострадавших в результате попадания ракет в здание в районе Меззе.

На месте происшествия в Меззе были слышны звуки стрельбы, сообщил телеканал Sham TV.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года в Сирии свергли Башара Асада. Сейчас Асад проживает в Москве. Сирия до сих пор сталкивается с внутренними конфликтами. Израиль наносил удары по сирийской территории.

