В Минске учредили Детский совет при Комиссии уполномоченных по правам ребенка СНГ

Tекст: Елизавета Шишкова

Заседание комиссии уполномоченных по правам ребенка государств – участников СНГ прошло 13 ноября в Минске при поддержке Исполнительного комитета СНГ. Главным итогом стало учреждение Детского совета при комиссии – новой площадки, где дети смогут обсуждать и формировать решения, влияющие на их права и интересы, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В состав комиссии входят представители профильных ведомств и омбудсмены Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России. Заместитель генерального секретаря Исполкома СНГ Нурлан Сейтимов отметил: «Создание Комиссии уполномоченных стало значимым шагом на пути укрепления гуманитарного сотрудничества в интересах подрастающего поколения».

Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова подчеркнула, что комиссия стала действенным инструментом помощи детям и семьям в СНГ, обмена методиками и проектами поддержки. По ее словам, аппарат получает обращения родителей о качестве и доступности детского отдыха, что требует оперативного вмешательства специалистов.

В ходе заседания представитель из России Александра Чернова была назначена секретарем Детского совета. Она представила план работы органа на 2025-2027 годы. Львова-Белова добавила: «Этот совет станет площадкой, где голос детей будет услышан. Мы будем руководствоваться принципом «ничего для нас – без нас».

Также участники обсудили профилактику детского попрошайничества, развитие семейных форм устройства детей-сирот, поддержку несовершеннолетних в конфликте с законом и меры инклюзивного образования. Следующее заседание комиссии намечено на июнь 2024 года в Минске.