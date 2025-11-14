Глава парламента Гагаузии подал в отставку

Глава парламента Гагаузии Константинов подал в отставку

Tекст: Елизавета Шишкова

Дмитрий Константинов сообщил о своей отставке через видеообращение, передает ТАСС. Он заявил: «Я просто решил заняться своим здоровьем».

По его словам, он не испытывал вмешательства или давления со стороны, никто не оказывал на него никакого давления и не давал указаний, а решение о сложении полномочий он принял самостоятельно.

Полномочия депутатов нынешнего состава Народного собрания истекли 12 ноября, однако выборы нового парламента пока не назначены из-за разногласий с центральными властями. Конфликт между региональными и республиканскими властями создает неопределенность относительно будущего управления Гагаузией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Молдавии заявила, что Патриотический блок набрал 82,35% голосов в Гагаузской автономии на парламентских выборах.

Ранее суд признал главу Гагаузии Евгению Гуцул виновной в нарушениях при финансировании партии «Шор» и приговорил ее к семи годам лишения свободы.

Евгения Гуцул рассказала в суде, что сотрудники прокуратуры Молдавии предлагали ей закрыть дело, если она покинет свой пост.