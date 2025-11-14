Пашинян сообщил об обсуждении аренды «маршрута Трампа» с США

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Армения обсуждает с США два возможных варианта передачи в аренду транспортного коридора по проекту TRIPP – на 49 либо на 99 лет, передает ТАСС.

Пашинян добавил, что речь идет о реализации инициативы, получившей название «маршрут Трампа для международного мира и процветания».

Никол Пашинян объяснил, что обсуждаемые сроки аренды связаны с необходимостью гарантировать инвесторам возврат вложенных средств: «Потому что, как вы догадались, там будут осуществлены инвестиции, а инвестор должен иметь определенные гарантии, что его инвестиции вернутся в виде определенных выгод», – заявил премьер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о переговорах с США по строительству железнодорожной линии для Азербайджана.

Пашинян пообещал открыть так называемый маршрут Трампа в течение двух-трех лет.

Пашинян выразил мнение, что по «маршруту Трампа» не будет организована переброска оружия.