Житель Керчи получил срок за передачу данных о ВС России
Суд Крыма приговорил жителя Керчи к 14 годам колонии за госизмену
Верховный суд Крыма вынес приговор молодому мужчине, осужденному за передачу информации Киеву о военных подразделениях ради денежного вознаграждения.
Житель Керчи получил 14 лет и один месяц лишения свободы по обвинению в государственной измене, сообщает ТАСС.
В прокуратуре Крыма уточнили, что мужчину признали виновным в передаче данных о местоположении российских военных подразделений Главному управлению разведки Минобороны Украины и Службе безопасности Украины.
Как уточняется в судебных материалах, подсудимому 22 года. В январе 2024 года он, будучи противником проведения спецоперации на Украине и рассчитывая на материальное вознаграждение, находясь в Керчи, собрал сведения о дислокации российских войск.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд приговорил жительницу Петербурга и Карелии к четырнадцати годам колонии общего режима за работу на украинские спецслужбы.
В Петербурге задержали мужчину по подозрению в госизмене после передачи разведке Украины персональных данных сотрудников силовых структур России.
Медработника из города Кременная признали виновным в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и передаче секретных данных о военных.