Житель Керчи получил срок за передачу данных о ВС России

Суд Крыма приговорил жителя Керчи к 14 годам колонии за госизмену

Tекст: Мария Иванова

Житель Керчи получил 14 лет и один месяц лишения свободы по обвинению в государственной измене, сообщает ТАСС.

В прокуратуре Крыма уточнили, что мужчину признали виновным в передаче данных о местоположении российских военных подразделений Главному управлению разведки Минобороны Украины и Службе безопасности Украины.

Как уточняется в судебных материалах, подсудимому 22 года. В январе 2024 года он, будучи противником проведения спецоперации на Украине и рассчитывая на материальное вознаграждение, находясь в Керчи, собрал сведения о дислокации российских войск.

«Верховный суд Крыма вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя города Керчи. Судом установлено, что... мужчина, находясь в Керчи, собрал сведения о местах дислокации подразделений Министерства обороны РФ», – цитируют сообщение прокуратуры.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд приговорил жительницу Петербурга и Карелии к четырнадцати годам колонии общего режима за работу на украинские спецслужбы.

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в госизмене после передачи разведке Украины персональных данных сотрудников силовых структур России.

Медработника из города Кременная признали виновным в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и передаче секретных данных о военных.