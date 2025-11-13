За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.20 комментариев
ЕР заложила в бюджет допсредства на поддержку участников СВО, медицину и образование
В поправках ЕР к бюджету на 2026–2028 годы предусмотрены дополнительные средства на капремонт школ, поддержку участников СВО, протезно-ортопедическую помощь, лекарства и развитие профессионального образования.
Парламентская фракция «Единая Россия» инициировала поправки ко второму чтению федерального бюджета на 2026-2028 годы. Дополнительные 7 млрд 736 млн рублей направят фонду «Защитники Отечества» для помощи около 400 тыс. бойцов СВО.
Также предлагается развивать протезно-ортопедическую помощь: около 3 млрд рублей будут выделены на региональные центры, еще 3 млрд – на сеть филиалов Московского протезно-ортопедического предприятия, говорится в сообщении фракции в Telegram.
Поправки предусматривают 2,2 млрд рублей дополнительно на капитальный ремонт школ. Средства позволят завершить ремонт более тысячи учреждений образования. Сейчас из 7200 школ работы завершены в 5635 зданиях. Обеспечен контроль со стороны депутатов и профильных штабов.
Около 1,5 млрд рублей пойдут на капремонт учебных заведений в исторических и приграничных регионах, в том числе на ремонт восьми школ, двух детсадов и создание одной крупной школы в Курской области. До 1,5 млрд рублей также предусмотрено на чемпионаты профессионального мастерства и соревнования «Абилимпикс» для бойцов СВО в Казани.
По госпрограмме научно-технологического развития предлагается увеличить финансирование на 34,7 млрд рублей, из которых 10 млрд выделят на социальные стипендии студентам, 11 млрд – на поддержку военных учебных центров в вузах, а 15 млрд – на разработку станкоинструментальной продукции для стратегических отраслей. Общие расходы по данной программе в трехлетнем периоде составят 5,1 трлн рублей.
На лечение тяжелых и редких заболеваний в бюджет заложено дополнительно более 4 млрд рублей. Средства пойдут на обеспечение лекарствами пациентов с 14 высокозатратными нозологиями, включая гемофилию, онкогематологию и рассеянный склероз.