ЦБ предложил создать черный список дропперов

Tекст: Алексей Дегтярев

Центробанк разрабатывает систему, согласно которой срок нахождения в базе данных о мошеннических операциях будет зависеть от количества нарушений, сказал Уваров РИА «Новости».

Самые злостные нарушители могут быть внесены в черный список на срок до 10 лет.

При первом попадании в базу данных срок составит один год. Однако, если человек неоднократно участвует в выводе и обналичивании похищенных средств, то срок может быть увеличен до трех лет при повторном нарушении. В случае третьего эпизода мошенничества срок может составить от пяти до десяти лет.

Директор департамента ЦБ подчеркнул, что среди дропперов много молодежи, вовлеченной в преступные схемы из-за обещаний легкого заработка. «Наверняка многие из них не понимали, с какими трудностями и ограничениями им придется столкнуться», – отметил он.

Он также добавил, что невозможность использования дистанционных банковских услуг станет хорошим уроком для таких людей, однако лишать их финансовых сервисов на всю жизнь было бы неправильно.

Ранее в России предложили ограничить снятие наличных подросткам и переводы третьим лицам до 100 тыс. рублей в месяц для борьбы с мошенничеством.

Также Центробанк называл три типа дропперов, которых используют мошенники.