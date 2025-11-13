Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Военный эксперт сообщил, как ВС России выдавливают ВСУ с юга Димитрова ДНР
Вооруженные силы России после освобождения Сухого Яра продолжают продвижение, вытесняя украинских солдат с южных окраин Димитрова в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко отметил, что освобождение Сухого Яра стало закономерным шагом со стороны ВС России.
«Буквально недавно была освобождена Новопавловка, теперь Сухой Яр. В принципе, это означает, что мы начинаем выдавливать украинских боевиков и зачищать территорию не только восточной окраины Красноармейска, но и Димитрова», – сказал он ТАСС.
По его словам, украинская группировка, которая еще находится на южных окраинах Димитрова, планомерно выдавливается российскими военнослужащими.
Марочко добавил, что те солдаты ВСУ, которые откажутся сложить оружие, будут уничтожены. Операция по зачистке двух населенных пунктов идет в плановом режиме и быстрыми темпами.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Центр» завершили зачистку от украинских боевиков Сухого Яра в Донецкой народной республике. Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом.