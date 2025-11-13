Военный эксперт сообщил, как ВС России выдавливают ВСУ с юга Димитрова ДНР

Военный эксперт сообщил, как ВС России выдавливают ВСУ с юга Димитрова

Tекст: Катерина Туманова

Марочко отметил, что освобождение Сухого Яра стало закономерным шагом со стороны ВС России.

«Буквально недавно была освобождена Новопавловка, теперь Сухой Яр. В принципе, это означает, что мы начинаем выдавливать украинских боевиков и зачищать территорию не только восточной окраины Красноармейска, но и Димитрова», – сказал он ТАСС.

По его словам, украинская группировка, которая еще находится на южных окраинах Димитрова, планомерно выдавливается российскими военнослужащими.

Марочко добавил, что те солдаты ВСУ, которые откажутся сложить оружие, будут уничтожены. Операция по зачистке двух населенных пунктов идет в плановом режиме и быстрыми темпами.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Центр» завершили зачистку от украинских боевиков Сухого Яра в Донецкой народной республике. Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом.