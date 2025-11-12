  • Новость часаПесков заявил об открытости России к переговорам с Киевом
    Запад отнимает у Армении русский хлеб
    Во Франции неизвестный беспилотник пролетел над колонной танков
    Госдума одобрила законопроект об ограничении числа штрафов за езду без ОСАГО
    Семьи погибших солдат ВСУ позвали на спектакль «Веселая вдова»
    Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве
    Токаев назвал визит в Россию главным событием года
    Пострадавший при взрыве в Красногорске ребенок лишился четырех пальцев
    Юшков оценил планы Германии разорвать сделку с «Ямал СПГ»
    В киевском суде отключили свет во время дела «Энергоатома»
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация «легких» наркотиков всегда ведет к тяжелым последствиям

    То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    12 ноября 2025, 19:36 • Новости дня

    Любимова сообщила дату начала выдачи новых Пушкинских карт

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Оформить новую Пушкинскую карту можно будет с 12 января, а переоформить карту в связи со сменой оператора на ВТБ необходимо до 28 декабря, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

    Новую Пушкинскую карту можно будет получить с 12 января, переоформить карту в связи со сменой банка-оператора программы на ВТБ – до 28 декабря, об этом Любимова сообщила в Max.

    С1 января банком-оператором программы «Пушкинская карта» станет ВТБ. Она отметила, что пластиковую карту ВТБ можно будет получить в офисах банка начиная с 12 января, а ранее выпущенные карты Почта Банка будут действовать до 31 декабря.

    Для сохранения доступа к программе необходимо подать заявление на перевыпуск виртуальной Пушкинской карты в ВТБ до 28 декабря включительно. Это можно сделать в приложении «Госуслуги Культура», приложении или интернет-банке Почта Банка, а также во флагманском клиентском центре Почта Банка и ВТБ.

    По данным ТАСС, обладателями Пушкинской карты с 2021 года стали почти 83% молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. С начала старта программы по всей стране было продано более 98 млн билетов на сумму свыше 48,3 млрд рублей.

    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом

    @ Кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе Димитрова 25 военнослужащих украинской 38-й бригады морской пехоты сдались в плен, что стало самой массовой сдачей в плен со времен освобождения Мариуполя, сообщает народная милиция ДНР.

    В Димитрове сложили оружие 25 военнослужащих 38-й бригады морской пехоты ВСУ. По информации, это самая массовая сдача противника в плен с момента освобождения Мариуполя. Видео пленения опубликовано в Telegram-канале «Народная милиция ДНР» (ныне – 1-й Армейский корпус ВС РФ).

    Подразделение украинских морпехов, попавшее в красноармейский котел, оказалось отрезано от снабжения. Пленные рассказали, что командование бросило их без еды, воды и боеприпасов, что деморализовало морпехов.

    Дроны ВС РФ сбросили листовки с призывом сдаться, после чего украинцы вышли с поднятыми руками всем подразделением, вынеся тяжелораненого товарища на носилках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные уничтожили украинских военнослужащих, которые пытались деблокировать Димитров в районе Родинского.

    В Красноармейске российские силовики взяли в плен украинского бойца Евгения Киптилого, который добровольно сдался из-за отсутствия снабжения и поддержки.

    Еще один пленный боец ВСУ Николай Тимченко сообщил, что вместе с ним на службу на Украине попали около 50 человек с инвалидностью.

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Службе внешней разведки России сравнили возможные планы Армении отказаться от российского зерна и закупать его на Украине с «поцелуем Иуды».

    По данным СВР, во французском министерстве Европы и иностранных дел (на Кэ д'Орсе) недоумевают, отмечая, что Ереван политически мотивирован отказаться от российского зерна в пользу более дорогого украинского.

    Как сообщается на сайте СВР, Армения традиционно закупала зерно в России, однако теперь, по данным СВР, власти страны хотят таким образом продемонстрировать солидарность с Украиной и ослабить связи с Москвой. При этом стоимость украинского зерна превышает российское более чем вдвое, и Ереван рассчитывает на компенсации от Евросоюза.

    В ЕС, как отмечают в СВР, рассматривают это предложение как своеобразную «акцию три в одном»: поддержка Армении, поддержка Киева и попытка вбить клин между Москвой и Ереваном. В завершение СВР заявляет, что предложение Армении не разовая инициатива: Евросоюзу придется компенсировать разницу в цене зерна на постоянной основе, что вызывает скепсис и опасения в Брюсселе.

    «Такой вот поцелуй Еревана», – отметили в СВР.

    Ранее Россия поставила партию зерна в Армению по железнодорожному маршруту через Азербайджан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет.

    Страхи Зеленского и дело Миндича

    Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    Ветеран «Альфы» прокомментировал взрыв денег в руках ребенка в Красногорске

    @ gsuskmosobl

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Создать самодельное взрывное устройство не просто, для этого необходимо обладать определенными знаниями, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов, комментируя взрыв денег сразу после того, как школьник поднял их у детской площадки. Он полагает, что мальчик оказался на месте инцидента случайно.

    В Красногорске девятилетний мальчик поднял лежавшие на земле у детской площадки деньги, после чего произошел взрыв. Школьнику оторвало два пальца на руке, врачи пытаются сохранить ему их. Предположительно, купюры били заминированы, поэтому сразу после поднятия взорвались. В МВД порекомендовали россиянам не трогать найденные бесхозные предметы.

    «На самом деле взрывчатку замаскировать можно под что угодно, тем более на детской площадке. Это могла быть и какая-то игрушка, и что угодно. Но под деньги маскировать, еще и подбрасывать на детскую площадку, очень подло. Они интересны всем категориям населения: и детям, и молодым, и пожилым. На месте ребенка мог оказаться кто угодно», – говорит Филатов.

    Он сомневается, что данный инцидент можно отнести к диверсии или теракту, связанному со специальной военной операцией. Это скорее похоже на местные разборки или спорные ситуации, поскольку проглядывается «странный бытовой почерк». Причем совершенно необязательно, что действия были направлены именно на этого мальчика. Вполне вероятно, что он оказался в данной ситуации случайно.

    «Деньги, конечно, в первую очередь вызывают интерес у взрослых, потому что понимание их ценности больше. Не исключено, что кто-то над кем-то хотел так пошутить или кто-то кому-то решил отомстить, вот и собрали это самодельное взрывное устройство, прикрепленное к купюрам», – рассуждает эксперт.

    Собеседник подчеркивает, что сделать самодельное взрывное устройство не просто, нужно обладать определенными знаниями. В открытом доступе информации о его создании нет, да и ингредиенты в обычном бытовом магазине не купить. К тому же не просто сделать так, чтобы детонатор сработал именно тогда, когда жертва подняла или развернула объект.

    «Думаю, следствие быстро разберется, против кого это было направлено. Для того, чтобы вычислить злоумышленника, они будут использовать различные технические средства, приемы и методики. Например, изымут записи уличных и подъездных видеокамер и проанализируют их, опросят свидетелей на предмет того, кто приходил на детскую площадку и когда, проведут оперативные мероприятия в возможных местах покупки элементов для создания этого устройства. Обычная работа правоохранительных органов, случай не сложный», – заключил Филатов.

    Ранее в подмосковном Минздраве сообщили, что школьник, который получил травмы при попытке подобрать купюры с земли, был госпитализирован в ДНКЦ имени Леонида Рошаля. По словам медиков, мальчик находится в тяжелом состоянии. При этом операция уже проведена.

    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Власти Британии, Германии и Франции: именно так выглядит тройка лидеров по уровню недружественности в отношении России. Примечательно, что по данному показателю им удалось оставить далеко позади даже таких западных «ястребов», как США и Польша. Чем вызваны такие результаты? Ответы в первом «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств». Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынужденно оказался «по ту сторону баррикад» из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств. Участниками рейтинга стали государства и территории, включенные в перечень недружественных стран, появившийся еще в 2021 году.

    Первую строчку в таблице заняла Британия с показателем в 75 баллов. Такой итог объясняется санкциями против российских нефтяных компаний, принятыми Лондоном в октябре этого года. Кроме того, страна активно выступает за передачу активов Москвы в пользу Киева и передает ВСУ вооружения.

    Второе место разделили Германия и Франция, чей индекс составил 70 баллов. Оба государства активно предоставляют финансовую помощь Украине и являются членами ЕС, выпустившего в октябре 19-й пакет санкций. На третьей позиции с 65 баллами расположились Нидерланды и Эстония.

    Примечательно, что США заняли лишь четвертое место (55 баллов). Их «соседями» по рейтингу стали Латвия и Чехия. Подобное положение Вашингтона связано с приостановками военной помощи Киеву. Больше всего стран находятся на пятой позиции. Так, по 50 баллов набрали Дания, Италия, Канада, Литва, Польша, Финляндия и Швеция.

    Следом с показателем в 45 очков идут Норвегия и Бельгия, которой удалось улучшить результат за счет позиции по замороженным активам РФ, которые Брюссель не хочет передавать Украине. Седьмое место взяли Греция, Испания и Хорватия (40 баллов), а восьмое – Португалия и Словения (35). Чуть ниже расположились Венгрия и Люксембург, набрав по 30 очков.

    Замыкают первую десятку рейтинга Австрия, Болгария, Ирландия, Мальта, Новая Зеландия и Румыния с итогом в 25 баллов. Наименее «недружественными» оказались Албания, Багамские острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея и Сан-Марино. Перечисленным странам и территориям удалось набрать лишь пять очков.


    Напомним, в сентябре глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия постепенно отходит от использования термина «недружественные страны». По его словам, акцент смещается в сторону «недружественных правительств», что позволяет не идентифицировать как недружественное государство в целом. Ранее схожую позицию высказывал президент Владимир Путин, заявивший еще в марте: «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты».

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о практической значимости «Рейтинга недружественных государств».

    @ vk.com/palantay

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На 30-м году жизни скончалась Юлия Рыбакова, победительница конкурса «Русская красавица» и амбассадор арт-кластера «Таврида», причиной смерти стали осложнения после пневмонии.

    В Марийском колледже культуры и искусств им. И.С. Палантая сообщили о кончине Юлии Рыбаковой, победительницы конкурса «Русская красавица» и амбассадора арт-кластера «Таврида», передает РИА «Новости».

    «К сожалению, болезнь не пощадила ее в таком цветущем возрасте. Ей было всего 29 лет», – говорится в сообщении колледжа.

    По информации издания «Аргументы и факты», причиной смерти девушки стали осложнения, развившиеся на фоне пневмонии. Юлия Рыбакова с отличием окончила колледж по специальности «Сольное и хоровое народное пение», а затем продолжила обучение в Чувашском институте культуры и искусств.

    После завершения образования Юлия осталась в Чувашии, где активно работала в культурной сфере. Она также участвовала в Молодежном совете при Министерстве культуры региона и занималась проектами, направленными на помощь детям с ОВЗ, как сообщается в публикации колледжа.

    Ранее сообщалось, что занявшая второе место на «Мисс Россия 2017» и участвовавшая в конкурсе «Мисс Вселенная 2017» Ксения Александрова скончалась в возрасте 30 лет.

    Мария Лорена Аргуэлло, обладательница титула «Мисс Эквадор», скончалась в возрасте 28 лет за несколько дней до своей свадьбы.

    @ Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Французские власти обвинили Россию в причастности к нашествию клопов, генерал Фабьен Мандон заявил, что это «дестабилизирующее действие», направленное на разобщение страны.

    Начальник генштаба французской армии генерал Фабьен Мандон обвинил Россию в причастности к нашествию постельных клопов во Франции. Об этом он заявил в интервью иностранным журналистам, сообщает URA.ru.

    По словам Мандона, «если России удастся разделить или разобщить Францию, она может одержать победу». Генерал уверен, что Россия «уже пытается делать это с помощью дестабилизирующих действий».

    В качестве примера таких «дестабилизирующих действий» Мандон привел ситуацию с постельными клопами.

    Газета ВЗГЛЯД писала о нашествии клопов во Франции и разбиралась в причинах.


    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    В России представили первого антропоморфного робота Aidol с воплощенным искусственным интеллектом (ИИ), который может работать полностью в офлайн-режиме и выражать эмоции, рассказали в Новой технологической коалиции.

    Первый антропоморфный робот Aidol с искусственным интеллектом, способный работать полностью в офлайн-режиме, выражать эмоции и вести осмысленную коммуникацию, передает ТАСС со ссылкой на разработчиков из Новой технологической коалиции.

    «Он закрывает три ключевые функции человека: передвижение на ногах, манипуляция предметами и коммуникация с людьми», – отметили специалисты.

    Презентация робота Aidol началась с его падения, но директор компании-разработчика Владимир Витухин назвал это обучением в реальном времени.

    «Это как раз то самое обучение в реальном времени, когда удачная ошибка превращается в знание, а неудачная ошибка – в опыт. Надеюсь, что эта ошибка превратится в опыт», – приводит «Агентство городских новостей Москва» слова Витухина.

    По его данным, силиконовая кожа разной жестокости передает эмоциональные нюансы, робот может выражать более 12 базовых эмоций и сотни микровыражений. То есть он может улыбнуться, задуматься и удивиться, как человек».

    В корпусе робота расположен аккумуляторный блок на 48 вольт емкостью 2,1 тыс. киловар-часов, что обеспечивает бесперебойную работу на протяжении шести часов.

    «В представленном экземпляре 77% российских компонентов, и у нас есть понимание того, как при выходе на серийное производство полностью отладить процесс, снизить себестоимость и довести процент локализации до 93%», – добавил Витухин.

    Робот Aidol, по мнению разработчиков, может найти применение на производстве, в логистике, в банках и аэропортах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новейшая роботизированная голова, способная выражать эмоции и взаимодействовать с людьми, была представлена на Открытой неделе науки БРИКС+ в Рио-де-Жанейро. В октябре американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что в обозримом будущем роботы и искусственный интеллект смогут занять все рабочие места, а труд станет исключительно добровольным занятием.

    В начале ноября сообщалось, что первого российского антропоморфного робота с искусственным интеллектом презентуют в Москве 11 ноября.

    @ commission.europa.eu

    Tекст: Катерина Туманова

    Война на Украине причинила Европе болезненное унижение, поставив на место европейских лидеров, которые требовали от России капитуляции и верили в свое неизменное превосходство, пишет итальянская IL Fatto Quotidiano.

    «[Президент России Владимир] Путин поставил на колени всех европейских лидеров, убежденных победить его. Джорджия Мелони была одной из самых чванливых. Во время G20 под председательством Индии 22 ноября 2023 года Путин призвал европейских лидеров к диалогу, чтобы положить конец войне», – напомнила газета IL Fatto Quotidiano.

    Однако премьер-министр Италии Джорджа Мелони и министр обороны страны Гвидо Крозетто заявили Путину, что России следует капитулировать, так как Украина наверняка победит в этом конфликте.

    Когда ситуация на фронте в 2025 году стала очевидно далека от надежд европейских кураторов Киева, те, кто требовал капитуляции России сменили тональность риторики и стали заявлять о поддержке Киева в попытках обороняться.

    «Ситуация на Украине плачевна, а такие политики <...> выглядят просто смешно», – цитирует итальянское издание «Лента.Ру».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения закрепились на новых позициях в Северске ДНР на фоне продолжающихся городских боев, а также продвинулись в районах Красного Лимана и Ямполя, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, российские военные развивают наступление на Запорожском направлении. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов рассказал об успехах российских войск в районе Гуляйполя.

    Бывший российский сенатор Слуцкер умер в хосписе

    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший член Совета Федерации России Владимир Слуцкер скончался в Женеве в возрасте 69 лет, пишет Guardian.

    Слуцкер жаловался на финансовые проблемы незадолго до смерти, сообщает Guardian, передает РИА «Новости». По информации издания, экс-сенатор умер в сентябре от рака в хосписе в Женеве.

    Как отмечает газета, причиной финансовых трудностей стала потеря активов.

    Также сообщается, что в августе британский суд обязал бывшего сенатора выплатить 25 млн фунтов стерлингов его бывшей жене.

    В июне сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова умерла на 52-м году после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

    В Госдуме объяснили всплеск в Финляндии преступлений против русских

    @ MARKKU OJALA/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Хельсинки откровенно нагнетает русофобию. Это привело к всплеску национализма в Финляндии, а также к тому, что любой диалог с финном превращается в «разговор с телевизором», сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее число преступлений на почве ненависти в Финляндии достигло рекордного уровня.

    «Не удивительно, что в Финляндии выросло число преступлений на почве ненависти, в том числе против русских. В этом виноваты финские политики, выбравшие путь конфронтации с Россией и нагнетающие русофобию в стране», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «Я много раз был в Финляндии и Прибалтике, и везде ощущалась эта русофобия. В 1982 году, будучи военными курсантами, мы гуляли по Таллину и на нас сбросили кирпич с крыши. К счастью, ни в кого не попали. Да, финны были более сдержаны, но холод в отношении русских чувствовался всегда», – продолжил он.

    «Теперь же Хельсинки, не стесняясь, откровенно нагнетает ненависть к русским всеми способами. Это привело к тому, что финны уже мыслят антироссийскими штампами. Любой диалог с ними превращается в разговор с телевизором», – посетовал парламентарий.

    Собеседник также указал на лицемерный характер финский русофобии. «Я вижу, как в Калининград регулярно прилетают бизнесмены из Финляндии и потом направляются на материковую часть России по своим делам. При этом возвращаясь домой, они продолжают нас ругать», – заметил депутат.

    «Но я хочу напомнить, что Москва защищает русских в любой точке мира. К тому же в середине прошлого века на территории Финляндии действовала советская военно-морская база Порккала-Удд. У нас очень сильная историческая память, и неизвестно, к каким последствиям для Хельсинки это может привести», – резюмировал Колесник.

    Ранее в Финляндии количество преступлений на почве ненависти достигло рекордного уровня, сообщает Yle со ссылкой на доклад полицейской академии. В 2024 году было зарегистрировано 1,8 тыс. инцидентов, что на 13% больше, чем в 2023 году. Из них на первом месте по распространенности стоят словесные оскорбления и угрозы, на втором – физические нападения.

    Причем если не брать в расчет коренных финнов, а рассматривать гражданство или страну рождения жертв, то наиболее распространенными объектами преступлений стали граждане России, Эстонии, а также родившиеся в бывшем СССР. Исследователи указали, что причиной может быть украинский кризис.

    Мотивом преступлений на почве ненависти чаще всего становится расизм. Почти 70% сообщений были связаны с инцидентами, мотив которых был связан с этнической или национальной принадлежностью жертвы. Кроме того, конфликты провоцируют сексуальная ориентация и религиозная принадлежность людей.

    В прошлом месяце посольство России в Хельсинки выразило обеспокоенность уровнем русофобии в Финляндии, подчеркнув ее проявление в спортивной сфере, включая недавний инцидент на футбольном матче в Турку, который был прерван из-за оскорбительных выкриков на национальной почве в адрес игроков клуба «Яро» российского происхождения.

    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Банки в России приостанавливают подозрительные переводы, чтобы снизить риск кражи средств, выявляя операции с признаками мошенничества, о чем клиентов сразу информируют, заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

    Банки в России приостанавливают подозрительные операции по переводу средств, чтобы снизить риски мошенничества и хищения денег клиентов, сообщил РИА «Новости» директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

    По его словам, каждая транзакция проходит специальные проверки, а при выявлении потенциально мошеннических переводов клиент сразу получает уведомление и может отменить операцию.

    Уваров пояснил, что признаки мошеннических операций устанавливает Банк России и эти критерии регулярно обновляются с учетом новых методов, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Он подчеркнул, что регулятор тщательно отслеживает ситуацию и дополняет существующие требования, чтобы повысить уровень защиты граждан.

    ЦБ принял решение расширить перечень признаков, по которым перевод могут посчитать сомнительным. В качестве примеров Уваров привел смену номера телефона для входа в онлайн-банк или крупные переводы самому себе по СБП, если в тот же день клиент пытался перевести деньги человеку, которому не отправлял средства более шести месяцев.

    Директор департамента отметил, что часть новых критериев будет аналогична правилам, уже действующим с сентября при снятии наличных в банкоматах. Ожидается, что соответствующий приказ с обновленным списком признаков подозрительных переводов будет опубликован ЦБ РФ в ближайшее время.

    Накануне стало известно, что Центробанк России включит смену телефонного номера в перечень признаков мошеннических транзакций.

    С октября пострадавшие от мошенников могут направлять заявление в банк и полицию через мобильное приложение.

    Сообщалось, что банки считают подозрительными переводы на определенную сумму.

    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия Владимира Зеленского указывают на его приверженность нацистской идеологии, и доказательств обратного нет.

    Владимир Зеленский своими действиями показывает, что он нацист, доказательств обратного нет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

    Лавров обратил внимание на интервью Курта Волкера, ранее занимавшего пост представителя США по Украине. Глава МИД РФ отметил: «Курт Волкер дальше заявляет, что Путин убежден, что Украина должна быть частью России, я даже не буду на эту тему говорить, и Путин также считает Зеленского нацистом. Ну да. А где доказательства обратного? Когда Зеленский регулярно позирует на телеэкранах, вручая награды бойцам "Азова" (признана террористической, запрещена в РФ), других нацистских батальонов с шевронами фашистской Германии на руках. Ну как относиться еще к этому человеку».

    «Вот поэтому уничтожение нацизма, денацификация – это непреложное условие урегулирования, если мы хотим, чтобы оно было достаточным, – продолжил министр. – А мы этого хотим, и мы будем этого добиваться. Но когда никто на европейском пространстве, общаясь с Украиной, не поднимает вопросы, связанные с нацификацией страны, когда никто не затрагивает тему, за исключением Венгрии, национальных меньшинств, когда никто не требует от Зеленского отменить закон, запрещающий Украинскую православную церковь, каноническую церковь».

    Среди других заявлений Волкера министр выделил тезис о том, что Россия якобы «никогда не согласится на мирные соглашения». Лавров подчеркнул, что Россия признавала ту страну, которая не была нацистской и не запрещала русский язык, а также была безъядерным, внеблоковым, нейтральным государством.

    Напомним, Владимир Зеленский опубликовал фотографии с военнослужащими, на чьей форме отчетливо заметны знаки, схожие с символикой подразделений СС.

    Ранее одно из крупнейших французских изданий внезапно заметило сотни случаев проявления нацизма среди украинских военных.

    @ PJSC Lukoil/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительства стран Европы и Ближнего Востока стремятся сохранить функционирование зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл» после санкций США.

    Правительства стран Европы и Ближнего Востока стремятся сохранить работу зарубежных активов «Лукойла» после введения санкций США против компании, сообщает Bloomberg.

    Глава отдела геополитики Energy Aspects Ltd. Ричард Бронз заявил: «Идет настоящая драка вокруг решения вопроса о том, как распорядиться зарубежными активами «Лукойла», особенно после того, как министерство финансов США отклонило предложение Gunvor об их полном поглощении».

    По информации агентства, Болгария ведет переговоры с Минфином США, чтобы сохранить работу крупнейшего НПЗ в Бургасе и установить над ним контроль. Также власти Молдавии обсуждают с «Лукойлом» покупку склада топлива для аэропорта Кишинева.

    Ранее «Лукойл» объявил о форс-мажоре на месторождении в Ираке. Reuters сообщало, что 7 ноября «Лукойл» уволил иностранных сотрудников, оставив только российских и иракских специалистов.

    В октябре Минфин США включил «Лукойл», «Роснефть» и их «дочки» в санкционный список. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые санкции не создадут проблем для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон выразил несогласие с покупкой союзниками США нефти и газа из России. При этом Индия продолжает импортировать российские энергоносители. А Болгария усилила охрану объектов компании «Лукойл» на своей территории.

    Юшков оценил планы Германии разорвать сделку с «Ямал СПГ»

    @ Annette Riedl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Если немецкая SEFE откажется от выполнения обязательств по поставкам газа в Индию, для «Ямал СПГ» это будет даже выгодно, поскольку весь законтрактованный объем российская компания будет продавать на споте и заработает больше, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее ФРГ потребовала, чтобы бывшая «дочка» Газпрома разорвала сделку с «Ямал СПГ».

    «Речь идет о бывшей «дочке» Газпрома – SEFE. Немцы в 2022 году национализировали компанию. При этом у них сохраняется контракт на 2,9 млн тонн ежегодной закупки у «Ямал СПГ». Теперь, судя по всему, Берлин хочет очень широко протрактовать 19-й пакет антироссийских санкций», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Дело в том, что в новом пакете рестрикций запрещена поставка российского СПГ в страны Евросоюза. А ФРГ пытается трактовать так, будто компаниям, зарегистрированным в ЕС, нельзя в целом покупать наш газ, даже если в итоге он не доставляется на территорию Евросоюза», – допускает аналитик.

    Он при этом указал, что те объемы, которые SEFE покупает у «Ямал СПГ», далее перепродаются Индии. «Именно поэтому Москва со своей стороны сохранила этот контракт три года назад. Это предотвратило неприятные последствия для индийских потребителей. В то же время все другие дочерние компании Газпрома, которые были арестованы или национализированы в Европе, оказались под российскими санкциями», – детализирует собеседник.

    «К слову, против SEFE тоже были введены рестрикции. Причиной стало несоблюдение контракта. Однако в итоге для «Ямал СПГ» сделали исключение. Если же сейчас немцы откажутся от контракта, то это будет даже выгодно Москве. Ведь по долгосрочным контрактам цены, как правило, ниже, чем по краткосрочным или на споте», – объясняет эксперт.

    «Также стороны могут договориться, что Индия будет напрямую закупать газ у «Ямал СПГ». Как бы то ни было, Москва всячески дала понять, что заботится о Дели и не хочет, чтобы у них возникали проблемы. Но раз SEFE этого не хочет, то и не надо», – сказал он. Тем более что «Ямал СПГ» в итоге заработает даже больше, чем планировалось.

    «Другими словами, европейцы в очередной раз ударят по себе. Если раньше они могли оставлять себе хотя бы часть закупленного, то теперь и этой возможности они лишаются», – заключил Юшков.

    Ранее сообщалось, что бывшая «дочка» Газпрома Securing Energy for Europe (SEFE) может прекратить прием газа по контракту с «Ямал СПГ» и объявить о форс-мажоре. Это станет результатом действия программы RePowerEU по сокращению зависимости ЕС от российского газа и 19-го санкционного пакета. Соответствующее заявление выпустило министерство экономики и энергетики ФРГ.

    Берлин сетует, что несмотря на европейские санкции против российских энергоносителей, введенные после начала СВО, импорт голубого топлива до сих пор полностью не запрещен. «Напротив: в 2024 году поставки газа в ЕС увеличились почти на 20% по сравнению с предыдущим годом», – говорится в докладе. В этой связи деятельность SEFE «вызывает особую озабоченность», отмечают в ФРГ.

    Евросоюз поставил цель отказаться от российского газа даже после разрешения украинского кризиса. Совет ЕС уже принял соответствующий двухлетний поэтапный план. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что будет с поставками энергоносителя из России и как европейские потребители справятся с такими изменениями.

    @ A. Jagel/blickwinkel/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Москвы намерены очистить город от инвазивных растений, таких как ясенелистные клены, представляющих угрозу для местных экосистем, рассказала глава департамента природопользования Юлия Урожаева.

    Власти Москвы в течение ближайших десяти лет планируют полностью удалить с территории города все ясенелистные клены и еще шесть наиболее опасных инвазивных видов растений, пишет«Коммерсантъ».

    Руководитель департамента природопользования Юлия Урожаева представила в Мосгордуме постановление, направленное на борьбу с чужеродными растениями, которые угрожают местной экосистеме. Известный борщевик Сосновского уже стал причиной химических ожогов, аллергий и респираторных заболеваний в Москве.

    По словам Урожаевой, в рамках инициативы составлен список из 32 инвазивных видов, разделенных на группы по степени угрозы и скорости распространения. В первую группу вошли шесть наиболее агрессивных видов – их планируют полностью устранить за три года. Особенно опасным считается клен ясенелистный, на долю которого приходится 85% падений деревьев в столице во время ледяных дождей; на его вырубку отведено десять лет.

    Собранные данные о численности этих растений будут поступать как от управляющих организаций, так и по сообщениям жителей. Для обнаружения очагов применят спутниковое и беспилотное зондирование территорий. На участках с большой заселенностью инвазивными растениями власти разработают комплексные программы ликвидации с обязательным финансированием – за невыполнение новых требований ответственным лицам будут грозить штрафы.

    Вопросы экспертов вызывает дальнейшее озеленение после удаления агрессивных видов. Заведующий дендрарием Ботанического сада МГУ Григорий Бойко подчеркнул важность выбора альтернативных пород.

    «Можно высадить другие виды кленов, ясень, вяз или деревья, привычные для Дальнего Востока, но очень важно отслеживать их инвазивность», – отметил Бойко.

    Директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм заявил, что список согласовывался с учеными и включает только действительно угрожающие экосистеме Москвы растения. По его словам, тополя, несмотря на жалобы москвичей из-за пуха, не являются инвазивным видом и не угрожают городской флоре.

    В 2026 году в России введут серьезные штрафы для собственников всех типов земель за отказ бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями.

