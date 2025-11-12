Любимова сообщила дату начала выдачи новых Пушкинских карт

Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.7 комментариев
Оформить новую Пушкинскую карту можно будет с 12 января, а переоформить карту в связи со сменой оператора на ВТБ необходимо до 28 декабря, сообщила министр культуры Ольга Любимова.
Новую Пушкинскую карту можно будет получить с 12 января, переоформить карту в связи со сменой банка-оператора программы на ВТБ – до 28 декабря, об этом Любимова сообщила в Max.
С1 января банком-оператором программы «Пушкинская карта» станет ВТБ. Она отметила, что пластиковую карту ВТБ можно будет получить в офисах банка начиная с 12 января, а ранее выпущенные карты Почта Банка будут действовать до 31 декабря.
Для сохранения доступа к программе необходимо подать заявление на перевыпуск виртуальной Пушкинской карты в ВТБ до 28 декабря включительно. Это можно сделать в приложении «Госуслуги Культура», приложении или интернет-банке Почта Банка, а также во флагманском клиентском центре Почта Банка и ВТБ.
По данным ТАСС, обладателями Пушкинской карты с 2021 года стали почти 83% молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. С начала старта программы по всей стране было продано более 98 млн билетов на сумму свыше 48,3 млрд рублей.