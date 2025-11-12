В киевском суде отключили свет во время дела «Энергоатома»

Tекст: Дарья Григоренко

Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он отметил: «Во время заседания суда, где выбирают меру пресечения Басову (Тенору), который замешан в многомиллионной коррупции в энергетике, <…> выключили свет. Так смешно, что даже грустно», передает ТАСС.

На видеотрансляции из зала заседаний видно, как глаза участников неожиданно озаряет темнота, а техника начинает издавать предупреждающие сигналы об отключении питания.

Примерно через 10 минут электроэнергия в здании суда была восстановлена. Стоит отметить, что последние дни по всей территории Украины проходят плановые отключения света, которые вводятся круглосуточно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во время записи интервью украинского лидера Владимира Зеленского газете Guardian в Мариинском дворце в Киеве пропало электричество.

В понедельник посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя отключение света во время интервью Зеленского, отметил, что Зеленский любит мелкие театральные эффекты.