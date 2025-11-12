Глава Минздрава Британии Стритинг опроверг заговор против премьера Стармера

Tекст: Дарья Григоренко

Стритинг отверг обвинения в заговоре против Стармера, заявив «Это неправда», передает Bloomberg.

В эфире Sky News он добавил: «Я не знаю, где лорд Люкан, я не стрелял в Кеннеди», обвиняя советников премьера в «теориях заговора».

Ранее во вторник союзники Стармера попытались предотвратить возможный вызов его лидерству со стороны Стритинга, отмечая, что министр якобы плетет интриги для смещения главы правительства. Кабинетный конфликт вышел в публичную плоскость за несколько недель до объявления спорного бюджета. По словам источников, сторонники премьера опасаются, что любые попытки сместить Стармера могут привести к финансовой нестабильности.

Стритинг настаивает на том, что слухи о заговоре исходят из Даунинг-стрит и назвал их «глубоко саморазрушительными». По его словам, подобные действия подорвали работу правительства и удивили бы самого Стармера, если бы тот знал о действиях собственных советников против коллеги по кабинету.

В условиях затянувшихся внутренних конфликтов в Лейбористской партии раскол с влиятельным министром-центристом может создать для Стармера более серьезную угрозу, чем открытая критика со стороны левого крыла. При этом источник, знакомый с обсуждениями, утверждает, что на прошлой неделе команда премьера получила якобы доказательства подготовки переворота, однако в штабе Стритинга это полностью отрицают.

Беспокойство среди лейбористов возрастает на фоне роста популярности партии Reform UK и долговременных низких рейтингов Стармера. Весной Стритинг едва выиграл свой округ, уступив позиции независимому кандидату из-за недовольства позицией лейбористов по Израилю, что делает его и потенциально уязвимым для сражения за лидерство. Сам бюджет, который министр финансов Рэйчел Ривз представит в конце ноября, обещает стать испытанием для партии: любые перемены в налоговой политике могут вновь разжечь споры о будущем Стармера.

Ранее FT сообщила о провале встречи главы ЕК Фон дер Ляйен со Стармером на COP-30. Урсула фон дер Ляйен отказалась от встречи с Киром Стармером на конференции COP-30 в Бразилии, ссылаясь на плотный график.

В субботу колумнист Daily Mail Эндрю Нил сообщил, что занимающий пост британского премьера Кир Стармер покинет эту должность до наступления лета 2026 года из-за потери доверия, поскольку он потерял доверие большого числа депутатов своей Лейбористской партии.