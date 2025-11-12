Ключевой министр Нетаньяху ушел из правительства Израиля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер, один из ближайших соратников премьер-министра Биньямина Нетаньяху, подал в отставку, передает The New York Times.

Дермер занимал ключевую роль в формировании политики Израиля в ходе войны в Газе, а также возглавлял переговоры о прекращении огня с ХАМАС и взаимодействие с США по вопросам безопасности, включая координацию авиаударов по ядерным объектам Ирана.

В письме об уходе Дермер подчеркнул, что «это правительство будет определяться как нападением седьмого октября, так и дальнейшим ведением многополярной войны», имея в виду атаку ХАМАС, приведшую к эскалации конфликта в Газе. Он отметил, что изначально обещал семье проработать министром два года, однако остался дольше ради «критического периода в истории Израиля». Дермер поблагодарил Нетаньяху за оказанное доверие и похвалил его руководство, отметив: «Вы мудро провели Израиль сквозь эту войну, твердо защищая наши жизненно важные интересы и проявляя гибкость, когда это было необходимо».

Отставка произошла через месяц после достижения соглашения о прекращении огня с ХАМАС, в рамках которого были возвращены последние живые заложники. За время конфликта, по данным медиков Газы, погибло уже более 68 тыс. палестинцев, а регион охватила гуманитарная катастрофа. Израиль также расширил операцию за пределы сектора, нанося удары по целям в Ливане, Сирии и проводя рейды на Западном берегу.

Дермер считается противоречивой фигурой: одни считают его архитектором мира, другие – обвиняют в затягивании войны ради политических интересов Нетаньяху. С 2013 по 2021 год он был послом Израиля в США, а с 2022 года официально вернулся в израильское правительство, активно выстраивая контакты с администрациями Байдена и Трампа и принимая участие в переговорах по освобождению заложников.

Рон Дермер родился в Майами-Бич, США, и переехал в Израиль после окончания магистратуры, не служил в израильской армии. Журнал Tablet называл его «мозгом Биби» за близкую работу с Нетаньяху вплоть с 2000 года. В социальных сетях премьер-министр поблагодарил Дермера за «огромную помощь Израилю», выразив уверенность, что впереди еще будут новые достижения.

