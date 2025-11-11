В НЦ «Россия» обсудили перспективы цифровизации государственных закупок в стране

Tекст: Елизавета Шишкова

В Национальном центре «Россия» состоялась экспертная сессия, где обсуждались подходы к выполнению поручения президента РФ Владимира Путина об использовании цифровых платформ для государственных закупок, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что необходимо обеспечить единые требования к оборудованию, чтобы оно было качественным и по доступной цене.

Заместитель начальника Экспертного управления президента Александр Вилинов подчеркнул, что эксперимент по переводу госзакупок на цифровые платформы является центральной темой. Замминистра финансов Алексей Моисеев объяснил, как можно совместить возможности онлайн-площадок с системой госзакупок.

«Главное, чтобы цифровые платформы удовлетворяли требованиям по защите информации, регистрации всех значимых действий, прозрачности ценообразования и прозрачности допуска участников системы в соответствии с их квалификацией», – сказал Моисеев. Губернатор Рязанской области Павел Малков поделился опытом реализации пилотного проекта, отметив скорость, удобство и снижение издержек. Он отметил, чтосерьезных недостатков за время работы в рамках проекта не обнаружено. В то же время неоспоримыми достоинствами стали скорость, удобство и снижение издержек. Глава региона отметил важность перехода на автоматизированный контроль за соблюдением правил проведения закупок, который в настоящее время происходит в ручном режиме.

Заммэра Москвы Мария Багреева отметила, что цифровые платформы могут стать особенно востребованными в отдаленных регионах с низкой плотностью населения и трудностями с доставкой. Заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе заявила, что дальнейшее развитие возможно за счет цифровизации и логистики.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, ссылаясь на опрос более четырех тысяч заказчиков, назвал расширение ассортимента и рост конкуренции в числе первых задач, а также выделил вопрос надежности поставок как приоритетный.

Роберт Мирзоян из Wildberries и Russ отметил преимущества маркетплейсов, включая широкий ассортимент и высокую скорость обработки запросов.

В завершении заместитель председателя «ВЭБ.РФ» Юрий Корсун напомнил, что эксперимент по цифровизации закупок – это не только перевод документов в электронный вид, но и адаптация к бизнес-процессам всех участников.

Официальную программу Дня платформенной экономики завершило подписание меморандума добросовестных практик ведущими цифровыми платформами России, а также экспертная сессия о роли платформ в развитии экономики. Организаторами события выступили Администрация Президента, Минэкономразвития, Национальный центр «Россия» и корпорация «ВЭБ.РФ».