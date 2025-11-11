Tекст: Антон Антонов

«На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Волчанска и на Хатненском участке фронта. «Северяне» уверенно продвигаются на всех направлениях. Противник укрепляет оборону на более выгодных позициях», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

«Северяне» заняли 15 зданий на левобережье Волчанска, продвинувшись на 200 м. В лесу возле Синельниково российские силы углубились еще на 250 м и заняли три опорных пункта ВСУ.

На участке Меловое–Хатнее «Северяне» расширили контролируемую территорию, продвинувшись на 550 м по лесополосам. Также расчетами ударных БПЛА «Герань-2» были уничтожены позиции ВСУ в районе Приколотного. На Липцовском участке фронта серьезных изменений не произошло, активность ВСУ была низкой.

«Северяне» продвинулись на двух направлениях в Сумской области, закрепившись на новых рубежах, при этом их общее продвижение составило до 300 м. Артиллерийские и ракетные расчеты нанесили результативные удары по ВСУ. Украинская сторона не предпринимала активных действий и сосредоточилась на перегруппировке сил.

На Теткинском и Глушковском участках серьезных изменений не зафиксировано, российская артиллерия продолжала наносить удары по скоплениям украинской живой силы у Павловки.

«За сутки потери противника составили свыше 140 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской), четверо взяты в плен», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области российская авиация усилила удары по живой силе ВСУ. Группировка российских войск «Север» уничтожила одну из диверсионно-разведывательных групп, которые ВСУ пытаются завести в тыл «Северян» в Сумской области.