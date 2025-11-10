У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.10 комментариев
«Северяне» уничтожили попытавшуюся зайти к ним в тыл украинскую ДРГ
ВСУ попытались завести ДРГ в тыл российских войск в Сумской области Украины
Группировка российских войск «Север» уничтожила одну из диверсионно-разведывательных групп, которые ВСУ пытаются завести в тыл «Северян» в Сумской области Украины.
На Сумском направлении продолжаются тяжелые бои на всем участке фронта. В Сумской области российская авиация усилила удары по живой силе ВСУ, сорвав попытки боевых групп противника продвинуться в сторону позиций «Северян». В районе Варачино украинским силам не удалось провести успешную контратаку, они с потерями отступили к исходным рубежам.
«Кроме того, в Сумской области противник продолжает попытки завести ДРГ в тыл российских войск. Одна из таких групп была уничтожена накануне, ликвидирован сержант ССО ВСУ», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не зафиксировано. Артиллерия «Северян» наносила удары по выявленным позициям ВСУ в районе Рыжевки.
На Харьковском направлении продолжается наступление российских подразделений на Волчанск и близлежащие районы. Штурмовые группы продвинулись в южной части Волчанска, взяв под контроль более 20 зданий с общим продвижением до 250 м. В лесу западнее Синельниково штурмовики захватили две позиции ВСУ и продвинулись еще на 200 м.
На участке Меловое-Хатнее «Северяне» расширили контроль в лесополосе на 500 м и ликвидировали до взвода украинских военных. Российские расчеты ударных БПЛА «Герань-2» нанесли поражение позициям ВСУ в районе Горяного. На Липцовском участке фронта существенных изменений не зафиксировано.
«За сутки потери противника составили свыше 140 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – сказано в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» добилась значительных успехов на Хатненском участке фронта.