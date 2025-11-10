Минобороны сообщило о ликвидации семи беспилотников над Россией

Минобороны: Над Россией за восемь часов уничтожены семь беспилотников

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из Telegram-канала ведомства, 10 ноября в период с 12.00 до 20.00 дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Пять БПЛА были сбиты над Брянской областью, еще один над территорией Курской области и один над территорией Республики Крым.

В понедельник Минобороны сообщило об уничтожении 71 украинского БПЛА за ночь.