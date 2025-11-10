Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.10 комментариев
Минобороны сообщило о ликвидации семи беспилотников над Россией
Российские средства ПВО за восемь часов сбили семь украинских беспилотников над Крымом, Курской и Брянской областями, сообщило Минобороны.
По информации из Telegram-канала ведомства, 10 ноября в период с 12.00 до 20.00 дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Пять БПЛА были сбиты над Брянской областью, еще один над территорией Курской области и один над территорией Республики Крым.
В понедельник Минобороны сообщило об уничтожении 71 украинского БПЛА за ночь.