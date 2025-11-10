Раввин Севастополя предложил евреям Запада перебраться в Россию

Tекст: Ольга Иванова

Раввин Севастополя Биньямин Вольф призвал евреев, проживающих на Западе, переезжать в Россию и инвестировать в Севастополь, передает РИА «Новости».

Вольф отмечает, что за последние десять лет жизнь евреев в Западной Европе стала менее комфортной. Он подчеркивает рост открытого антисемитизма в таких городах, как Париж и Лондон, и добавляет, что местные власти на Западе не борются с этим явлением.

«Время идет, и все меняется. Сегодня комфортной для евреев становится Россия. И в частности – город Севастополь, в котором я живу уже более 20 лет. И за последние 10 лет я убедился, что российская власть к евреям относится с уважением. Мы можем спокойно отмечать свои праздники в центре города, а любые попытки антисемитизма жестко пресекаются властями. Здесь есть синагога, здесь уважают еврейские традиции и обычаи. Здесь я, раввин Вольф, чувствую себя комфортно и в безопасности», – написал Вольф в своем Telegram-канале.

Раввин также сообщил о встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, на которой представил идею привлечения еврейских инвесторов. По его словам, губернатор поддержал эту инициативу и выразил готовность содействовать реализации новых проектов.

Вольф призвал евреев, желающих спокойно жить и работать, переезжать в Севастополь и вкладывать средства в развитие региона. По его словам, за последние десять лет город сильно изменился: обновлена инфраструктура и намечены масштабные проекты, в которые можно выгодно инвестировать.

