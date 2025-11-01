Ученые нашли связь между сложными родами и риском болезней сердца у женщин

Tекст: Вера Басилая

По данным исследования, наибольшее влияние на здоровье матери оказывают следующие факторы: рождение крупного ребенка увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в три раза, мертворождение – в 2,23 раза, преждевременные роды – в 1,93 раза, отслойка плаценты – в 1,82 раза, сообщается на сайте Минобрнауки. Также риск повышается при сахарном диабете беременных (1,68 раза), повышенном артериальном давлении после 20-й недели беременности (1,67 раза) и задержке роста плода (1,29 раза). Дополнительно риск артериальной гипертензии после преэклампсии увеличивается в 3,13 раза, а сахарный диабет беременных повышает вероятность развития диабета второго типа почти в десять раз.

«У каждой пятой женщины с преэклампсией в анамнезе в течение 15 лет развивается гипертоническая болезнь. Программы скрининга артериальной гипертензии и динамического наблюдения должны быть организованы для женщин уже в молодом возрасте. Женщины с повышенным давлением во время беременности также имеют более высокий риск развития сахарного диабета второго типа и нарушений липидного обмена в последующем», – отметил директор Медицинского института НовГУ Василий Чулков. Он добавил, что риск диабета второго типа особенно высок у женщин с высоким индексом массы тела, наличием диабета в семье, многоплодной беременностью, старшим возрастом матери, тяжелым течением гестационного диабета, а также при повышенном давлении или преждевременных родах в анамнезе.

Ученые подчеркивают, что профилактика осложнений беременности начинается задолго до зачатия. По их данным, соблюдение диеты на этапе подготовки к беременности помогает снизить вероятность развития артериальной гипертензии, гестационного сахарного диабета и преждевременных родов. Основой рекомендованного рациона являются овощи, фрукты, орехи, рыба и снижение потребления красного мяса за три года до беременности.

«Диета DASH помогает достичь более низкого уровня артериального давления, чем другие диеты, и более редкого использования инсулина при гестационном сахарном диабете. Также не стоит забывать о пользе грудного вскармливания, которое не только полезно для младенца, но и способствует восстановлению матери после повышенного кардиометаболического стресса при беременности. У женщин среднего возраста грудное вскармливание способно почти на четверть уменьшить риск развития ишемической болезни сердца, субклинических сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта миокарда», – пояснил Чулков.

Еще одним важным фактором профилактики осложнений является контроль индекса массы тела матери. Высокий ИМТ может привести к проблемам с лактацией, что снижает защитный эффект грудного вскармливания на кардиометаболическое здоровье женщины. В долгосрочной перспективе высокий ИМТ повышает риск развития диабета второго типа и артериальной гипертензии как в будущих беременностях, так и в отдаленной перспективе.

