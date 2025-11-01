Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.0 комментариев
В России разрешили заселять в гостиницы по водительским правам
Граждане России получили возможность заселяться в гостиницы, предъявляя загранпаспорт, а с 1 января 2026 года – и водительское удостоверение, что призвано упростить процедуру размещения, сообщает пресс-служба правительства.
Россияне теперь смогут предъявлять для заселения в гостиницу не только внутренний паспорт, но и заграничный паспорт. Новые правила уже вступили в силу. С 1 января 2026 года к перечню документов добавится водительское удостоверение, передает ТАСС.
В правительстве объяснили, что соответствующее постановление уже подписано. Благодаря этому процедура заселения станет проще и удобнее для гостей.
Для гостиниц предусмотрен четкий регламент действий на случай технических сбоев при проверке документов, чтобы минимизировать правовые и операционные риски.
МВД подготовит необходимую техническую основу для приема водительских удостоверений. Проверка их подлинности будет проходить через базы Госавтоинспекции в режиме реального времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил правительству разрешить россиянам заселение в гостиницы по водительскому удостоверению.