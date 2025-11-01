В России разрешили заселять в гостиницы по водительским правам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россияне теперь смогут предъявлять для заселения в гостиницу не только внутренний паспорт, но и заграничный паспорт. Новые правила уже вступили в силу. С 1 января 2026 года к перечню документов добавится водительское удостоверение, передает ТАСС.

В правительстве объяснили, что соответствующее постановление уже подписано. Благодаря этому процедура заселения станет проще и удобнее для гостей.

Для гостиниц предусмотрен четкий регламент действий на случай технических сбоев при проверке документов, чтобы минимизировать правовые и операционные риски.

МВД подготовит необходимую техническую основу для приема водительских удостоверений. Проверка их подлинности будет проходить через базы Госавтоинспекции в режиме реального времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил правительству разрешить россиянам заселение в гостиницы по водительскому удостоверению.