Звезда фильмов «Социальная сеть» и «Иллюзия обмана» отдал почку незнакомцу

«На самом деле я собираюсь пожертвовать свою почку через шесть недель. Я правда готов. Я не знаю почему. Меня укусил жук-донор. Я собираюсь сделать альтруистическое пожертвование в середине декабря. И я так рад этому», – заявил 30 октября в ток-шоу Today исполнитель роли Марка Цукерберга в фильме «Социальная сеть».

Альтруистическое донорство происходит в случае, когда донор жертвует почку человеку с запущенным заболеванием почек, которого он или она не знает, сообщает RWJ Barnabas Health. Эти люди известны как нецелевые доноры почек, потому что почка нужна не конкретному члену семьи, другу или кому-то, кого они знают лично.

«Это не сопряжено с риском и поэтому необходимо. Я думаю, люди поймут, что это несложно, если у вас есть время и желание. Это просто: допустим, человеку X нужна почка в Канзас-Сити, его ребенок или тот, кто собирался стать его донором, по каким-то причинам не подходит, но я почему-то подхожу. Этот человек все еще может получить мою почку, и, надеюсь, ребенок этого человека еще успеет пожертвовать свою почку. Но данные поступают в банк, где пациент может найти подходящего реципиента, а работает только в том случае, если есть альтруистичный донор», – объяснил схему актер.

По его словам, идея пришла ему в голову около 10 лет назад, и он связался с определенной организацией, но так и не получил ответа. Недавно он был у знакомого врача и выразил желание сделать пожертвование, и ему указали на медицинский центр в Нью-Йорке в качестве возможного варианта.

«На следующий день я был в больнице и сдал ряд анализов, и теперь у меня назначено обследование на середину декабря», – сказал он.

