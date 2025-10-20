Актер Антонио Бандерас выдал 29-летнюю дочь Стеллу замуж

Tекст: Ирма Каплан

Пара поженилась в поместье Абадия-Ретуэрта в Вальядолиде, одном из самых очаровательных виноградников Испании. Ожидалось, что среди звездных гостей будут мать Стеллы, Мелани Гриффит, ее бабушка, голливудская звезда Типпи Хедрен, и сводная сестра, актриса Дакота Джонсон, пишет журнал Hello!

На торжестве также присутствовали Малия и Саша, дочери бывшего президента США Барака Обамы, которых видели в Вальядолиде и жена Стинга Труди Стайлер.

В августе 2024 года Стелла объявила о своей свадьбе с возлюбленным детства Алексом Грушински, предпринимателем в сфере технологий, генеральным директором и соучредителем компании Nova.

Она опубликовала снимок с обручальным кольцом на руке во время пикника, а также несколько совместных фотографий разных лет, начиная с дошкольного возраста в школе Wagon Wheel в Малибу и до наших дней.

Антонио Бандерас известен по фильмам «Маска Зорро», «Дети шпионов», «Кожа, в которой я живу» и «За гранью реальности». Он удостоен различных наград, включая премии Каннского кинофестиваля и «Гойя», был номинирован на «Оскар», «Тони» и пять «Золотых глобусов». Кроме актерской работы, Бандерас занимается режиссурой.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, испанский актер Антонио Бандерас отпраздновал 65-летний юбилей и заявил о нежелании завершать карьеру.



