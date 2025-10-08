  • Новость часаРоссийские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР
    Кризис во Франции ударил по живучести Евросоюза
    Тбилиси: Флаг ЕС в Грузии стал символом террора и насилия
    В США выявили переводы Зеленского в саудовский банк на 50 млн долларов ежемесячно
    Херш: В Белом доме обеспокоены ухудшением умственных способностей Трампа
    Путина поздравили с днем рождения более 40 зарубежных лидеров
    Начальник Генштаба сообщил о скором разгроме ВСУ в Купянске
    Россия уведомила МАГАТЭ об ударе дрона ВСУ по Нововоронежской АЭС
    Венесуэла утвердила договор о стратегическом партнерстве с Россией
    Росавиация: Авиакомпании к 2030 году могут потерять 339 пассажирских самолетов
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Чехия – не русофобская страна

    Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия предлагает миру разум и справедливость

    В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.

    8 октября 2025, 09:36 • Новости дня

    МВД Грузии задержало требовавшую отказа от секса радикальную активистку

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Радикальная грузинская активистка Нана Сандери, которая призывала сторонников оппозиции отказаться от секса, чтобы «сохранить энергию на революцию», а также собирала деньги грузинских эмигрантов на переворот, задержана МВД Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В рамках оперативно-следственных мероприятий уже находятся под стражей все пять членов ревкома 4 октября, а также 18 активистов, штурмовавших президентский дворец, атаковавших правоохранителей, возводивших баррикады на улицах Тбилиси и так далее.

    В результате попытки госпереворота пострадало 25 полицейских.

    МВД продолжает идентифицировать участников беспорядков с целью задержания и привлечения к ответственности, трое из них находятся в розыске.

    Организаторам беспорядков грозит до 9 лет тюрьмы – это оперный певец Паата Бурчуладзе, лидеры оппозиции Ираклий Надирадзе, Муртаз Зоделава (экс-Генпрокурор) и Паата Манджгаладзе, а также бывший замначальника грузинского Генштаба Лаша Беридзе.

    Тбилиси обвиняет внешние силы в стимулировании революционных процессов.

    6 октября 2025, 19:12 • Новости дня
    Обозначена роль Зурабишвили в попытке государственного переворота в Грузии
    @ IMAGO/Martin Pedaja/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Роль экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили в сценарии предотвращенного 4 октября государственного переворота «лежит на ладони», заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Не является случайностью, что организаторы государственного переворота попытались взять президентский дворец, при этом лежит на ладони роль Саломе Зурабишвили и то, как ее к этой роли готовили», – заявил он.

    По его словам, после отставки в декабре прошлого года «Зурабишвили продолжает незаконно использовать штандарт президента Грузии, что может делать только действующий президент, и особенно возмутительно, что эта самозванка использует эксклюзивный президентский символ во время встреч с иностранными послами» Шалва Папуашвили отметил, что «впервые в истории Грузии целью радикалов стал президентский дворец, и это произошло на фоне скрытой поддержки со стороны Зурабишвили».

    Председатель парламента заявил, что «участники переворота должны были ввести Зурабишвили в президентский дворец и так начать революцию». Он отметил, что «ни один иностранный покровитель радикалов к этому моменту не осудил террористическое нападение на дворец президента». «Осуждения уже мало, они должны разделить ответственность за случившееся», – считает председатель парламента Грузии.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как грузинские радикалы после провала революции сцепились из-за денег и политической ответственности.

    5 октября 2025, 11:11 • Новости дня
    Организаторы беспорядков задержаны в Грузии
    @ Jay Kogler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Все пять членов оргкомитета по «мирному свержению власти» задержаны МВД Грузии на рассвете в воскресенье, сообщил заместитель министра Александр Дарахвелидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, им грозит до девяти лет лишения свободы за попытку насильственной смены власти и призывы к свержению конституционного строя. Также им инкриминируется руководство и участие в групповом насилии.

    Задержаны оперный певец Паата Бурчуладзе, отставной полковник Лаша Беридзе и оппозиционные политики, сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, - Паата Манджгаладзе, Ираклий Надирадзе и Муртаз Зоделава. Зоделава при Саакашвили был Генпрокурором Грузии.

    По данным министерства здравоохранения, во время беспорядков в Тбилиси и попытки штурма президентского дворца пострадали 21 правоохранитель и шесть участников акции.

    7 октября 2025, 18:10 • Видео
    Франция шокировала Евросоюз

    Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    6 октября 2025, 12:52 • Новости дня
    Лукьянов объяснил, почему в Грузии не сработала тактика «цветных революций»

    Лукьянов: Тактика «цветных революций» не сработала в Грузии из-за проблем у Европы

    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Для того, чтобы тактика «цветных революций» была успешной, нужен один ключевой элемент – влиятельные внешние игроки. Однако тем силам, которые ранее активно вмешивались в дела Грузии, сейчас не до того. Тем не менее попытки будут продолжаться, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал провалившуюся попытку оппозиции Грузии организовать «майдан».

    «В Грузии после выборов разыграли тривиальный сценарий, многократно испробованный и в самой республике, и в других странах, в том числе на Украине. Его суть – силовым путем через уличные протесты попытаться отменить результаты голосования и заставить пересмотреть их», – напомнил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    Однако этот способ уже не работает, и Тбилиси – наиболее яркий тому пример, добавил собеседник. «Для того, чтобы тактика «цветных революций» была успешной, нужен один ключевой элемент – влиятельные внешние игроки, которые способны оказать мощное политико-психологическое давление на власть. Однако тем силам, которые ранее активно вмешивались в дела закавказской республики, сейчас не до того», – объяснил политолог.

    «Так, США смотрят на ситуацию издалека и без особого интереса. В Европе же наблюдается такое количество внутренних проблем, которые трудно маскировать, что тратить серьезный ресурс на Грузию хочется, но нет возможности. Поэтому «майдана» не случилось», – уточнил аналитик.

    «Грузинская мечта», пользуясь тем, что оппозиционеры предприняли насильственные меры, постарается существенно «придавить» радикалов. Возможно, запретят партию «Единое национальное движение». Тем самым правящая фракция также покажет европейским лидерам, что их планы не приносят результата», – рассуждает эксперт.

    Отношения Тбилиси и Брюсселя на этом фоне останутся плохими, считает политолог. «Евросоюз ненавидит нынешнее грузинское руководство по той причине, что ничего не может с ним сделать. Вопрос состоит в том, захотят ли европейские политики пойти дальше? У них есть инструменты воздействия на Грузию. Наиболее действенный и опасный для грузинского правительства – это отмена безвизового режима для граждан республики», – отметил спикер.

    «Для грузин «безвиз» в свое время был очень важным достижением. До сих пор население – хотя и поддерживает «Грузинскую мечту» – питает иллюзии относительно Европы. Если ЕС отменит или заморозит безвизовый режим, то это станет еще одной попыткой разжечь внутреннее недовольство. Впрочем, действия Евросоюза постепенно ведут к тому, что эта сильная карта слабеет», – заключил Лукьянов.

    Ранее Грузия потребовала от Евросоюза официальных извинений за поддержку попытки свержения власти. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ответ на совместное заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, в котором они призвали все стороны воздержаться от насилия.

    «Если я правильно понял, госпожа Каллас и госпожа Кос не приносят извинений за поддержку их пресс-спикером собрания по свержению правительства … Я еще раз призываю всех представителей ЕС воздержаться от распространения ложных сообщений, которые вводят в заблуждение и усиливают стремление радикальных сил подорвать демократию, верховенство закона и уважение к правам человека», – подчеркнул Папуашвили.

    Напомним, 4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления, которые завершились победой правящей партии «Грузинская мечта». Главой Тбилиси стал Кахи Каладзе, набравший 71,58% и сохранивший пост действующего мэра грузинской столицы. Это стало главной причиной массовых протестов.

    Митингующие перекрыли дорогу, забрасывали камнями резиденцию президента. В результате столкновений пострадали шесть участников акции и 25 сотрудников правоохранительных органов. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за митинги на посла Евросоюза. По его словам, «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя.

    Параллельно с организованным 4 октября групповым насилием и попыткой завладеть президентским дворцом должны были быть совершены диверсионные акты, сообщил первый заместитель главы Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе. По данным СГБ, гражданин Грузии по заданию представителя одной из воинских частей, действующих на территории Украины, приобрел взрывчатку.

    «В результате предупредительных мер удалось нейтрализовать круг лиц, которые, предположительно, должны были доставить указанные боеприпасы и взрывчатые вещества в центр Тбилиси», – уточнил Маградзе.

    6 октября 2025, 16:52 • Новости дня
    Радикалы Грузии после провала революции обменялись обвинениями в краже денег

    Грузинские радикалы после провала революции сцепились из-за денег и политической ответственности

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинские оппозиционеры и их активные сторонники ссорятся между собой, предъявляя друг другу претензии в провале революции 4 октября, в день муниципальных выборов, а также в исчезновении денег, собранных на амуницию для штурмовиков, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Один из лидеров «Единого национального движения» Леван Саникидзе отвергает обвинения, что сбежал с акции протеста, когда спецназ начал задерживать радикалов.

    «Я был там и оказывал первую помощь тем, против кого применили слезоточивый газ», – рассказывает он. При этом Саникидзе также говорит, что был уверен – лидеры оппозиции покинули проспект Руставели и отправились домой.

    Саникидзе утверждает, что «ничего не знал о плане переместиться к президентскому дворцу», который штурмовали радикалы.

    В свою очередь, член оппозиционной партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» Анна Бучукури обвиняет «националов» в том, что те «бросили митингующих». «Наша партия ответственна за то, что политическим мейнстримом стали идеи других (радикалов) и мы не смогли переубедить граждан», – сказала она.

    Аналитик Зураб Кадагидзе полагает, что в случае успеха штурма в президентский дворец немедленно прибыла бы экс-президент Саломе Зурабишвили и провозгласила бы себя легитимным правителем страны. Он отмечает, что после провала этих планов Зурабишвили спешно отмежевалась от насильственной акции.

    Также радикалы обвиняют друг друга в хищении денег, которые они собирали в помощь штурмовикам. «Где деньги эмигрантов, на которые для участников акции и студентов должны были купить противогазы?», – задают они вопросы в социальных сетях.

    Пять организаторов акции по свержению власти уже арестованы, им грозит девятилетнее лишение свободы. Вероятно, круг задержанных расширится.

    7 октября 2025, 11:04 • Новости дня
    В Грузии объяснили нежелание высылать западных послов
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламентского большинства Ираклий Кирцхалия выступил во вторник со специальным заявлением о причинах промедления Грузии с высылкой иностранных послов, грубо вмешивающихся во внутренние дела страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Действия аккредитованных в Грузии западных послов, в том числе послов ряда стран Европы и ЕС, вышли за все дипломатические границы и представляют собой явное вмешательство во внутренние дела Грузии. Мы хорошо помним заявления целого ряда послов и политиков стран Евросоюза, которые практически напрямую поддерживали попытки свержения конституционного строя», – заявил Кирцхалия.

    По его словам, в Грузии помнят аналогичные действия прежней администрации США.

    Ираклий Кирцхалия отметил, что Грузия «продолжает с этими послами, странами, организациями и институтами профессиональные отношения и не предпринимает жестких шагов, хотя этого требует большая часть населения страны».

    «Такая политика основывается на конкретном плане. В структурах ЕС сегодня явно чувствуется влияние «глубинного государства», на которое работают многие евробюрократы», – отметил политик.

    В этой связи он назвал «контрпродуктивным» высылку послов, которых назначает «глубинное государство» и заявил, что Грузия в течение многих лет выстраивала с этими государствами отношения, поэтому Тбилиси «не даст управляемой «глубинным государством» евробюрократии из-за недипломатического поведения послов добиться результата и испортить эти связи».

    Он выразил надежду на «ослабление «глубинного государства» в Европе» и сообщил, что до этого времени Тбилиси будет оставаться в режиме «односторонней дружбы».

    В МИД Грузии во вторник проходит встреча с аккредитованными послами по попытке госпереворота в стране 4 октября.

    Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что грузинское общество хочет услышать извинения от Евросоюза за поддержку попытки свержения власти.

    Премьер-министр Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за организацию и поддержку этих беспорядков на посла Евросоюза.

    Кобахидзе заявил, что иностранные спецслужбы изначально использовали политические партии как главный инструмент при попытках устроить революцию в Грузии, а затем перешли к использованию НПО.

    6 октября 2025, 22:07 • Новости дня
    Премьер Грузии назвал численность участвовавших в попытке госпереворота экстремистов

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Около 500 экстремистов, финансируемых иностранными спецслужбами, действуют против грузинского государства, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Иностранные спецслужбы финансируют беспорядки в Грузии, делая на ставку на экстремистские молодежные организации. Общая численность членов этих организаций составляет около 500 человек», – заявил Кобахидзе телекомпании «Рустави-2».

    Премьер Грузии назвал их «оплачиваемыми агентами, сочувствие к которым – нулевое».

    Как отметил Ираклий Кобахидзе, власти страны, «действуя системно и методично», не допустят, чтобы эти лица создали проблемы Грузии.

    Также он сообщил, что в антиправительственные действия в Грузии «напрямую вовлечена европейская бюрократия, в которой забетонировано «глубинное государство».

    В частности, премьер-министр привел пример недавнего заявления пресс-спикера ЕС Аниты Хиппер, которая поддержала радикальных демонстрантов в Тбилиси.

    Глава правительства отметил, что с началом борьбы администрации президента США Дональда Трампа против «глубинного государства» давление американской администрации на Грузию уже не то, что ранее».

    Ранее Кобахидзе заявил, что иностранные спецслужбы изначально использовали политические партии как главный инструмент при попытках устроить революцию в Грузии, а затем перешли к использованию НПО.

    Грузинские радикалы после провала революции сцепились из-за денег и политической ответственности.

    Политолог Федор Лукьянов объяснил, почему в Грузии не сработала тактика «цветных революций».

    6 октября 2025, 06:29 • Новости дня
    Спикер парламента Грузии призвал ЕС извиниться

    Спикер парламента Грузии Папуашвили: Общество ждет от ЕС извинений

    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Грузинское общество хочет услышать извинения от Евросоюза за поддержку попытки свержения власти, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

    Совместное заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара Марты Кос призвало стороны в Грузии отказаться от насилия и осудило «дезинформацию о роли Евросоюза» в этих событиях, передает РИА «Новости».

    «Если я правильно понял, госпожа Каллас и госпожа Кос не приносят извинений за поддержку их пресс-спикером собрания по свержению правительства, в результате чего 25 полицейских пострадали во время нападения на президентский дворец Грузии, а это то, чего грузинское общество ожидает сегодня от Европейского союза», – заявил Папуашвили.

    Спикер также обратился к представителям Евросоюза с призывом воздерживаться от распространения ложных сообщений о выборах в Грузии и не вводить общественность в заблуждение. По его мнению, подобная риторика только усиливает стремление радикальных сил подорвать демократию, верховенство закона и уважение к правам человека в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что более 30 полицейских пострадали в ходе беспорядков на протестной акции в Тбилиси. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за организацию и поддержку этих беспорядков на посла Евросоюза.

    5 октября 2025, 17:31 • Новости дня
    В Грузии заявили об украинском следе в подготовке диверсий в Тбилиси
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Служба государственной безопасности Грузии сообщила об обнаружении в лесном массиве близ Тбилиси тайника с оружием, боеприпасами и взрывчаткой для организации диверсий, след ведет на Украину, заявил первый замруководителя ведомства Лаша Маградзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Обнаружены большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатки и детонаторы к ней. Все это по указанию воюющего на Украине члена грузинского подразделения приобрел гражданин Грузии, объявленный в розыск», – сообщил он на брифинге.

    По его словам, «оружие и взрывчатку планировалось использовать для диверсионных актов 4 октября во время акций протеста у парламента и президентского дворца». «СГБ превентивно нейтрализовало круг лиц, которые, предположительно, должны были все это доставить в центр Тбилиси», – сказал Лаша Маградзе.

    По его мнению, «идентифицировано лицо, изготовившее пульты для приведения в действие взрывчатки, с ним в СГБ проводят следственные мероприятия».

    Следствие ведется по статье УК, которая подразумевает от пяти до восьми лет лишения свободы за незаконное приобретение, изготовление, хранение, ношение оружия и взрывчатки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что попытка переворота в Грузии провалилась. Замминистра Александр Дарахвелидзе сообщил, что все пять членов оргкомитета по «мирному свержению власти» задержаны МВД Грузии на рассвете в воскресенье.

    5 октября 2025, 11:40 • Новости дня
    Премьер Грузии объявил о провале попытки устроить «майдан»
    @ Bernd Elmenthaler/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Попытка переворота в Грузии провалилась, заявил в воскресенье журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя беспорядки в Тбилиси в день муниципальных выборов 4 октября, выигранных правящей «Грузинской мечтой» с подавляющим преимуществом, премьер-министр сообщил о «провале попытки свергнуть власть».

    По его словам, отныне правительство Грузии «ответственно перед одним миллионом ста тысячами проголосовавших за нее избирателей окончательно избавить страну от «коллективного «Единого национального движения», иностранных агентов, экстремистских группировок, действующих по инструкциям иностранных спецслужб и на их финансы».

    Ираклий Кобахидзе заявил, что это уже была пятая за последние четыре года попытка устроить в Грузии «майдан» и свергнуть власть. «Государство ответило соответствующим надлежащим образом», – отметил он.

    Глава правительства отметил, что часть экстремистских группировок действует на базе «Сакартвелос университети» («Грузинский университет»), который принадлежит матери экс-президента Михаила Саакашвили Гиули Аласания. Ираклий Кобахидзе отметил, что «глубинное государство» попыталось заменить власти Грузии оппозиционными партиями, но это «практически провалилось».

    При этом премьер-министр заявил, что Грузия «готова забыть попытки внешнего вмешательства и протянуть руку дружбы Евросоюзу и США».

    «Еще многие годы «Грузинская мечта» будет ответственной за развитие Грузии и желательно с прагматичной точки зрения для всех перезагрузить отношения с народом Грузии, правительством страны и правящей партией», – заявил Кобахидзе.

    По его словам, в Грузии сформировалась «концепция односторонней дружбы в международной политике». «Мы готовы со всеми к односторонней дружбе, но готовы все вмешательства забыть и перегрузить отношения, начать с чистого листа, обновить отношения. Наша рука протянута, мы готовы к отношениям и к дружбе», – сказал премьер-министр Грузии.

    «Это касается Евросоюза и это касается США. Наше желание – перегрузить отношения. Мы надеемся на ответные шаги с их стороны. Особенно это касается ЕС, откуда идет больше агрессии по отношению к народу Грузии из-за его поддержки «Грузинской мечты», – заявил он.

    Ранее заместитель министра Александр Дарахвелидзе сообщил, что все пять членов оргкомитета по «мирному свержению власти» задержаны МВД Грузии на рассвете в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе беспорядков на акции протеста в Тбилиси пострадали более 30 полицейских. Премьер Грузии обвинил иностранные спецслужбы в попытке свержения власти. В Грузии возбудили уголовное дело по четырем статьям после беспорядков в Тбилиси.

    7 октября 2025, 11:59 • Новости дня
    Посол Германии проигнорировал вызов в МИД Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Немецкий посол в грузинской столице Питер Фишер не прибыл во вторник в МИД страны на встречу всех аккредитованных в стране дипломатов по событиям 4 октября, когда в Грузии пресекли госпереворот, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    С дипломатами встречался первый заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Зурабашвили, однако по неизвестной причине Фишер, отличающийся резкой критикой правительства «Грузинской мечты», не явился.

    Посольство Германии пока не выступило с комментариями.

    В сентябре посол Германии был вызван в МИД Грузии, где ему разъяснили недопустимость вмешательства во внутренние дела республики. Берлин выступил в защиту своего дипломата.

    Депутат от правящей партии Тенгиз Шарманашвили назвал аккредитованных в стране послов ряда стран ЕС «исполнительными функционерами «глубинного государства».

    Примечательно, что пока ни одно западное посольство не осудило действия радикалов, которые штурмовали дворец президента.

    Более того, внешнеполитические ведомства Чехии, Норвегии, стран Прибалтики уже выступили в «защиту демократии в Грузии», фактически поддержав оппозиционеров.

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе называл некоторых европейских дипломатов «послами ненависти», он указывал на радикальное падение доверия к Евросоюзу.

    6 октября 2025, 15:04 • Новости дня
    Мамрадзе: Каллас сознательно клевещет на Грузию

    Политолог Мамрадзе: Каллас сознательно клевещет на Грузию

    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Евробюрократия продолжает игнорировать очевидный радикализм грузинской оппозиции и ее сторонников, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петрэ Мамрадзе. Так он прокомментировал совместное заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара Марты Кос, которые призвали стороны в Грузии отказаться от насилия и осудили «дезинформацию о роли Евросоюза» в этих событиях.

    «В Брюсселе прекрасно осведомлены о том, что реально происходит в Грузии и кто виноват, но сознательно клевещут на правительство республики», – отметил грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе. По его словам, Тбилиси «ни в коем случае не следует идти на компромиссы с европейской бюрократией», которая приравнивает это понятие к уступкам.

    «Компромиссы или уступки нанесут урон нашим национальным интересам. В ЕС сознательно игнорируют очевидные факты. Если там пересмотрят такие подходы, то будет хорошо. Но пока этого не видно», – сказал собеседник. При этом он позитивно оценил заявления руководителей Грузии о готовности перезагрузить отношения с США и ЕС, но подчеркнул, что «сейчас этого достаточно».

    «Известно, как в любой из стран традиционной европейской демократии поступили бы со штурмующими президентский дворец. При этом нас уверяют, что это защитники демократии, и все время призывают вести себя церемонно. Брюссель игнорирует вандализм. К сожалению, в Евросоюзе пока решающее слово не за теми, кто говорит правду», – рассуждает политолог. Аналитик считает, что благодаря «хорошей работе правоохранителей, спецслужб удалось купировать хаос и революцию».

    Ранее Грузия потребовала от Евросоюза официальных извинений за поддержку попытки свержения власти. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в ответ на совместное заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, в котором они призвали все стороны воздержаться от насилия.

    «Если я правильно понял, госпожа Каллас и госпожа Кос не приносят извинений за поддержку их пресс-спикером собрания по свержению правительства … Я еще раз призываю всех представителей ЕС воздержаться от распространения ложных сообщений, которые вводят в заблуждение и усиливают стремление радикальных сил подорвать демократию, верховенство закона и уважение к правам человека», – подчеркнул Папуашвили.

    Напомним, 4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления, которые завершились победой правящей партии «Грузинская мечта». Главой Тбилиси стал Кахи Каладзе, набравший 71,58% и сохранивший пост действующего мэра грузинской столицы. Это стало главной причиной массовых протестов.

    Митингующие перекрыли дорогу, забрасывали камнями резиденцию президента. В результате столкновений пострадали шесть участников акции и 25 сотрудников правоохранительных органов. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за митинги на посла Евросоюза. По его словам, «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя.

    Параллельно с организованным 4 октября групповым насилием и попыткой завладеть президентским дворцом должны были быть совершены диверсионные акты, сообщил первый заместитель главы Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе. По данным СГБ, гражданин Грузии по заданию представителя одной из воинских частей, действующих на территории Украины, приобрел взрывчатку.

    «В результате предупредительных мер удалось нейтрализовать круг лиц, которые, предположительно, должны были доставить указанные боеприпасы и взрывчатые вещества в центр Тбилиси», – уточнил Маградзе.

    6 октября 2025, 14:01 • Новости дня
    Каладзе: Мне не интересно мнение Евросоюза

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Генеральный секретарь правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе, переизбранный 4 октября в третий раз на пост мэра Тбилиси, заявил журналистам об отсутствии интереса к Евросоюзу и его лидерам, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Евросоюз вообще не интересен мне, для меня самое важное – это его величество народ Грузии», – сказал он, комментируя совместное заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссара Марты Кос, которые призвали стороны в Грузии отказаться от насилия и осудили «дезинформацию о роли Евросоюза».

    «Каллас и Кос вас не спасут, народ Грузии вас не поддерживает», – обратился он к журналистам оппозиционных телекомпаний.

    По словам Кахи Каладзе, официальный Тбилиси во вторник выступит с ответом на заявление ЕС.

    «Хозяевами этой страны являются наши граждане, наше население, а не какие-то там Калласы. Наш народ решает, кому быть во власти Грузии и кому в оппозиции», – отметил градоначальник.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в ответ на заявление Каллас и Кос сказал, что грузинское общество хочет услышать извинения от Евросоюза за поддержку попытки свержения власти.

    Сообщалось, что более 30 полицейских пострадали в ходе беспорядков на протестной акции в Тбилиси.

    Премьер-министр Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за организацию и поддержку этих беспорядков на посла Евросоюза.

    6 октября 2025, 21:38 • Новости дня
    Премьер Грузии: Началась операция по задержанию организаторов штурма президентского дворца

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Грузии начали спецоперацию по поиску и задержанию лиц, подозреваемых в попытке насильственного проникновения в резиденцию президента два дня назад.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране проходит спецоперация по задержанию участников штурма президентского дворца, сообщает ТАСС. По его словам, мероприятие направлено против тех, кто 4 октября попытался прорваться на территорию резиденции главы государства.

    «Многие митингующие, совершившие насилие, должны ожидать надлежащих мер. Соответствующая спецоперация проводится и сегодня, несколько виновных будут задержаны уже сегодня, и этот процесс продолжится», – отметил Кобахидзе в эфире телеканала «Рустави-2». Он подчеркнул, что силовые структуры продолжат работу по привлечению к ответственности всех, кто принимал участие в беспорядках.

    По данным грузинских властей, среди участников акции есть лица, которые применяли насилие в отношении сотрудников полиции и нарушали общественный порядок. Ранее сообщалось, что столкновения произошли на фоне протестов, связанных с внутренней политической ситуацией в Грузии.

    Напомним, 4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления, которые завершились победой правящей партии «Грузинская мечта». Главой Тбилиси стал Кахи Каладзе, набравший 71,58% и сохранивший пост действующего мэра грузинской столицы. Это стало главной причиной массовых протестов.

    Митингующие перекрыли дорогу, забрасывали камнями резиденцию президента. В результате столкновений пострадали шесть участников акции и 25 сотрудников правоохранительных органов. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за митинги на посла Евросоюза. По его словам, «некоторые люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку попытке свержения конституционного строя.

    Параллельно с организованным 4 октября групповым насилием и попыткой завладеть президентским дворцом должны были быть совершены диверсионные акты, сообщил первый заместитель главы Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе. По данным СГБ, гражданин Грузии по заданию представителя одной из воинских частей, действующих на территории Украины, приобрел взрывчатку.

    5 октября 2025, 13:29 • Новости дня
    Президент Грузии пообещал жесткий ответ за попытку штурма президентского дворца

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Грузии Михаил Кавелашвили пообещал жесткую реакцию властей после попытки штурма дворца в Тбилиси, связанной с призывами к свержению правительства.

    Кавелашвили заявил, что организаторы вчерашней попытки штурма президентского дворца в Тбилиси не останутся безнаказанными, передает ТАСС.

    «Эти силы при содействии спецслужб других государств вчера призывали граждан Грузии к свержению власти. Это никому не сойдет с рук. За этим последует строгий ответ», – отметил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе беспорядков на акции протеста в Тбилиси пострадали более 30 полицейских. Премьер-министр Грузии обвинил иностранные спецслужбы в попытке свержения власти. В Грузии возбудили уголовное дело по четырем статьям после беспорядков в Тбилиси.

    5 октября 2025, 14:57 • Новости дня
    В Тбилиси митингующие сломали забор у дворца президента

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время беспорядков в центре Тбилиси серьезно пострадали объекты городской инфраструктуры, а также памятники культурного наследия и административные здания.

    Сломанный забор у двора администрации президента и поврежденные памятники культурного наследия стали результатом вчерашних протестов в Тбилиси, передает РИА «Новости». По заявлению мэрии, повреждены фасады исторических зданий, жалюзи, светильники, а также пешеходные тротуары и осветительные столбы на улицах Орбелиани, Табукашвили и проспекте Руставели.

    Власти сообщили, что уничтожена часть уличной инфраструктуры, включая качели, растения, декоративные элементы и ландшафтные шаблоны. Особо отмечено, что на улице Орбелиани разбиты декоративные светильники, а на улице Табукашвили сожжены мусорные контейнеры. Кроме того, была повреждена уличная мебель, принадлежавшая частным компаниям и кафе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе беспорядков на акции протеста в Тбилиси пострадали более 30 полицейских. Премьер-министр Грузии обвинил иностранные спецслужбы в попытке свержения власти. В Грузии возбудили уголовное дело по четырем статьям после беспорядков в Тбилиси.


