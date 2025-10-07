В Москве в НЦ «Россия» вручили первую Всероссийскую премию в области научной фантастики

Tекст: Ирма Каплан

Церемония вручения первой Всероссийской премии в области научной фантастики состоялась в рамках симпозиума «Создавая будущее» в Национальном центре «Россия». Общий призовой фонд составил четыре млн рублей, которые распределили между четырьмя лауреатами в различных номинациях.

Премию в номинации «Художественное произведение» получил Роман Афанасьев за книгу «Звездный пилот». В номинации «Визуальный образ» наградили Дарью Конопатовову за проект «Старгейзер 256». В номинации «Перевод» победу одержала Татьяна Черезова за перевод книги Рэя Нэйлара «Гора в море». В категории «Издательский проект» отмечено Евразийское Книжное Агентство за цикл космической НФ для старшеклассников.

Победители получили специальные статуэтки, символизирующие дерзновение и гармонию, а также денежные призы.

Как отметил помощник президента России Владимир Мединский, научная фантастика сегодня перестала быть новомодным современным фэнтези и развлечением.

«Это действительно очень хорошая и очень нужная и полезная литература, которая выполняет важную социальную функцию и позволяет заглянуть за горизонт», – подчеркнул он.

Премия призвана возродить интерес к жанру и поддержать новых авторов, а также поощрить создание произведений, способствующих научному и техническому развитию. В 2025 году к участию будут допущены произведения, опубликованные за прошедший период.

Напомним, 7 октября в Национальном центре «Россия» открылся II Международный симпозиум «Создавая будущее». Он проводится по поручению президента России Владимира Путина и организован при поддержке Министерства иностранных дел России, Министерства науки и высшего образования и Министерства культуры. Мероприятие объединит экспертов и участников из 85 стран и всех регионов России.