Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.0 комментариев
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения
Лидеры Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. В ходе телефонного разговора главы двух государств также обсудили ключевые вопросы сотрудничества и подготовку к предстоящему саммиту СНГ в Душанбе.
Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого белорусский лидер поздравил президента России с днем рождения. Кроме того, главы государств обсудили развитие двусторонних отношений и международную повестку, сообщает ТАСС.
Как отмечает Telegram-канал «Пул первого», Путин и Лукашенко обменялись мнениями по ключевым вопросам сотрудничества. Особое внимание было уделено предстоящему саммиту СНГ в Душанбе, который пройдет на этой неделе. Стороны подтвердили намерение встретиться и провести переговоры на полях форума.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление Владимиру Путину с днем рождения.