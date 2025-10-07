Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Путин в свой день рождения решил провести совещание с Совбезом России

Tекст: Алексей Дегтярев

«Это не столько для того, чтобы постоянные члены Совбеза могли поздравить президента, сколько [связано] с рабочей повесткой дня», – цитирует Пескова ТАСС.

Также у главы государства есть множество международных телефонных переговоров в связи с поздравлениями с днем рождения.

Кроме того, у президента есть личные планы на этот день, добавил представитель Кремля.

Путин родился 7 октября 1952 года. Обычно глава государства проводит дни рождения за работой.

Напомним, Путина с днем рождения поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын.