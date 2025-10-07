По мнению Меркель, одним из факторов, который привел к началу боевых действий на Украине, стала пандемия. Дескать из-за этого с «Путиным невозможно было лично обсудить разногласия». Это вызывает ощущение неловкости.0 комментариев
Депутат Гаврилов рассказал о новой схеме мошенничества
В ряде регионов России участились случаи мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за работников домофонных компаний и запрашивают смс-коды, сообщил глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Аферисты представляются сотрудниками компаний-операторов домофонов и предлагают жильцам «зарезервировать» новые ключи, заявляя о якобы плановой замене оборудования, сказал Гаврилов, передает РИА «Новости».
Злоумышленники часто знают фамилию, номер квартиры или ссылаются на договор с управляющей компанией для придания доверия.
Далее мошенники просят продиктовать код из смс, якобы необходимый для оформления талона на ключи. На самом деле, этот код является подтверждением входа на портал «Госуслуги» и позволяет получить доступ к личным данным, банковским сервисам и оформлять заявки на кредиты.
По данным МВД и Роскомнадзора, чаще всего жертвами становятся пожилые граждане или жители старых домов, где действительно проводится обновление домофонного оборудования. Схема мошенничества основана на социальной инженерии: злоумышленники убеждают человека самостоятельно передать им нужные данные.
Гаврилов напомнил, что управляющие компании и подрядчики по домофонам не просят коды из смс и не раздают ключи на улице. Все процедуры проходят официально, с уведомлением и по паспорту собственника.
В случае передачи кода необходимо немедленно попытаться восстановить доступ через МФЦ или портал, сменить пароль, проверить историю действий и уведомить банк, а также обратиться в полицию.
Ранее сообщалось, что мошенники создали двухэтапную схему обмана с использованием поддельных сообщений якобы от Роскомнадзора. МВД предупреждало о новой схеме мошенничества на сайтах объявлений, где злоумышленники выманивают деньги у продавцов. ВТБ сообщил о росте числа мошенничеств при покупке авиабилетов через интернет.