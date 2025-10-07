НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.17 комментариев
Штурмовая группа ВСУ уничтожена при контратаке у Алексеевки
В Сумской области российские силовики отразили контратаку ВСУ в районе Алексеевки, уничтожив штурмовую группу и захватив одного пленного, рассказали в российских силовых структурах.
Вооруженные силы Украины предприняли попытку контратаки в районе Алексеевки Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. В результате комплексного огневого поражения штурмовая группа ВСУ была уничтожена, а используемый украинской стороной танк Т-64БВ также был выведен из строя. Один украинский военнослужащий взят в плен.
Собеседник агентства отметил: «Для проведения контратаки в районе Алексеевки противник задействовал подразделения 158-й отдельной механизированной бригады при поддержке танка. Комплексным огневым поражением штурмовая группа и танк Т-64БВ уничтожены, один человек взят в плен».
После отражения атаки, подразделения морской пехоты группировки «Север» продвинулись в лесополосах в районе Алексеевки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, под Юнаковкой в Сумской области у ВСУ начали исчезать целые роты и взводы. ВСУ проводят перегруппировку для подготовки атаки в Сумской области. Десантники ВСУ отказались выходить на позиции под Сумами.