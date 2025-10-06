НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.16 комментариев
Губернаторы Дальнего Востока приняли участие в турнире по стрельбе
Губернаторы Дальнего Востока приняли участие в военно-полевом семинаре в Якутске в рамках третьего Всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции, посвященного памяти Героя Советского Союза Федора Охлопкова.
Мероприятие проходило в учебно-стрелковом центре «Сулус», который считается одним из лучших российских полигонов благодаря своим техническим характеристикам. До конца 2024 года в Дальневосточном федеральном округе планируется открыть еще три современных полигона для обучения военному делу, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Федерация боевого снайпинга России, которой руководит Герой России Ярослав Якубов, предложила главам регионов самим надеть бронежилеты и попробовать стрельбу на дальние дистанции. «В те дни, когда Россия борется за свою независимость в рамках специальной военной операции, любой из нас должен быть готов взять в руки оружие и защищать свою Родину», – заявил заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев.
Участники прошли теоретическую подготовку и познакомились с российскими высокоточными огнестрельными комплексами, после чего попробовали свои силы на дистанциях от 600 метров и выше. Лучший результат продемонстрировал врио командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев, поразивший мишень на 1500 метров. Юрий Трутнев отметил, что также смог достичь аналогичного результата, но вне зачета.
«Михаил Яковлевич – ветеран пяти войн, кадровый военный, один из руководителей восточного военного округа. Я отношусь к нему с большим уважением. Награда заслуженно его. Мне было очень приятно вручить приз», – сказал Юрий Трутнев, который и сам получил такой же результат, но поражал цели вне зачета. «У нас одинаковый результат, 1500. При этом у меня два попадания на 1500, но я стрелял вне зачета, я стрелял из более тяжелой винтовки», – уточнил он.
Второе место заняла губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк – она поразила цель на 1300 метров, третьим стал губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов с показателем 1200 метров. Трутнев подчеркнул, что коллектив глав регионов ДФО проявил себя не только как управленцы, но и как люди, готовые уверенно взять в руки оружие при необходимости.
В завершение турнира всем участникам были вручены памятные призы, а победители получили кубки с подписями трех Героев России, что, по словам Трутнева, придает этим наградам особую ценность. Организаторы выразили надежду, что в следующем году результаты участников будут еще выше, а задания – интереснее.