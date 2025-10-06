Губернаторы Дальнего Востока приняли участие в турнире по стрельбе

Tекст: Дарья Григоренко

Мероприятие проходило в учебно-стрелковом центре «Сулус», который считается одним из лучших российских полигонов благодаря своим техническим характеристикам. До конца 2024 года в Дальневосточном федеральном округе планируется открыть еще три современных полигона для обучения военному делу, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Федерация боевого снайпинга России, которой руководит Герой России Ярослав Якубов, предложила главам регионов самим надеть бронежилеты и попробовать стрельбу на дальние дистанции. «В те дни, когда Россия борется за свою независимость в рамках специальной военной операции, любой из нас должен быть готов взять в руки оружие и защищать свою Родину», – заявил заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев.

Участники прошли теоретическую подготовку и познакомились с российскими высокоточными огнестрельными комплексами, после чего попробовали свои силы на дистанциях от 600 метров и выше. Лучший результат продемонстрировал врио командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев, поразивший мишень на 1500 метров. Юрий Трутнев отметил, что также смог достичь аналогичного результата, но вне зачета.

«Михаил Яковлевич – ветеран пяти войн, кадровый военный, один из руководителей восточного военного округа. Я отношусь к нему с большим уважением. Награда заслуженно его. Мне было очень приятно вручить приз», – сказал Юрий Трутнев, который и сам получил такой же результат, но поражал цели вне зачета. «У нас одинаковый результат, 1500. При этом у меня два попадания на 1500, но я стрелял вне зачета, я стрелял из более тяжелой винтовки», – уточнил он.

Второе место заняла губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк – она поразила цель на 1300 метров, третьим стал губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов с показателем 1200 метров. Трутнев подчеркнул, что коллектив глав регионов ДФО проявил себя не только как управленцы, но и как люди, готовые уверенно взять в руки оружие при необходимости.

В завершение турнира всем участникам были вручены памятные призы, а победители получили кубки с подписями трех Героев России, что, по словам Трутнева, придает этим наградам особую ценность. Организаторы выразили надежду, что в следующем году результаты участников будут еще выше, а задания – интереснее.