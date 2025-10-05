Минобороны сообщило о сбитии 31 украинского БПЛА над тремя регионами

Tекст: Ольга Иванова

Силы противовоздушной обороны России за два часа уничтожили 31 украинский беспилотник самолетного типа в трех регионах страны, передает РИА «Новости». Как сообщили в Минобороны, атаки были отражены с 15.00 до 17.00 по московскому времени.

В официальном заявлении министерства говорится: «Пятого октября с 15.00 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 27 – над территорией Белгородской области, три БПЛА сбиты над территорией Смоленской области и один – над территорией Курской области».

В ведомстве подчеркнули, что все беспилотники были успешно ликвидированы на подлете к российским регионам, и добавили, что благодаря слаженной работе ПВО удалось избежать разрушений и жертв среди гражданского населения. Официальные комментарии относительно ущерба инфраструктуре или других последствий пока не поступали.

