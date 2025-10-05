Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».4 комментария
Минобороны сообщило о сбитии 31 украинского БПЛА над тремя регионами
В течение двух часов системы противовоздушной обороны уничтожили десятки беспилотников самолетного типа в разных регионах страны.
Силы противовоздушной обороны России за два часа уничтожили 31 украинский беспилотник самолетного типа в трех регионах страны, передает РИА «Новости». Как сообщили в Минобороны, атаки были отражены с 15.00 до 17.00 по московскому времени.
В официальном заявлении министерства говорится: «Пятого октября с 15.00 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 27 – над территорией Белгородской области, три БПЛА сбиты над территорией Смоленской области и один – над территорией Курской области».
В ведомстве подчеркнули, что все беспилотники были успешно ликвидированы на подлете к российским регионам, и добавили, что благодаря слаженной работе ПВО удалось избежать разрушений и жертв среди гражданского населения. Официальные комментарии относительно ущерба инфраструктуре или других последствий пока не поступали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России уничтожило 30 беспилотников самолетного типа за четыре часа над Белгородской областью и Крымом.
Ранее сообщалось, что российские ПВО уничтожили три украинских дрона в Крыму и над Черным морем.
В понедельник в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Крымом, а также над Курской и Белгородской областями.