За четыре часа уничтожены 17 БПЛА над российскими регионами

Минобороны сообщило об уничтожении 17 БПЛА над российскими регионами

Tекст: Вера Басилая

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 13.00 до 17.00 по московскому времени, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

По данным ведомства, 12 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, два – над Курской, по одному – над Брянской, Орловской и Тульской областями. Все цели были обнаружены и успешно поражены, информация о возможных разрушениях или пострадавших не приводится. Местные власти контролируют ситуацию в указанных регионах, угрозы для жителей нет.

Ранее средства ПВО уничтожили 20 украинских БПЛА за два часа над тремя регионами.

Минобороны ранее сообщило о перехвате 117 украинских БПЛА за ночь.

За три часа утром над Белгородской областью уничтожили 29 беспилотников самолетного типа.