    Запад пробует новый шанс заставить Грузию воевать с Россией
    Военный эксперт рассказал о значении военной операции по освобождению Северска
    Бойцы ВС России подкрались по трубе к позиции ВСУ в ДНР и выбили противника
    Религиовед: Женщина во главе англиканской церкви лучше священника-гея
    Кимаковский сообщил о начале боев за Северск в ДНР
    ВСУ нанесли удар по дому с мирными жителями в Купянске
    Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право в отношении активов РФ
    Минобороны сообщило о перехвате 117 украинских БПЛА за ночь
    ВСУ бежали с позиций в Сумской области в женской одежде
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как выглядит качество жизни в деревне

    Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    4 октября 2025, 11:54 • Новости дня

    Дмитриев назвал Уиткоффа «ключевой движущей силой» плана по Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подчеркнул особое значение деятельности спецпосланника США Стива Уиткоффа в реализации мирного плана по Газе, инициированного Дональдом Трампом.

    Дмитриев назвал спецпосланника США Стива Уиткоффа ключевой движущей силой плана Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа, передает РИА «Новости». В социальной сети X Дмитриев заявил: «Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф был ключевой движущей силой, стоящей за планом Трампа по миру в секторе Газа, созданного ради продолжительного мира на Ближнем Востоке».

    Глава РФПИ также отметил, что ведущие американские СМИ, включая New York Times, в своих публикациях пытались дискредитировать работу Стива Уиткоффа, что, по его мнению, негативно сказалось на перспективах установления мира в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что страна готова поддержать предложение Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. Израильская сторона начала освобождение заложников после ответа со стороны ХАМАС. Армия Израиля получила приказ прекратить наступление на Газу после завершения переговоров.

    3 октября 2025, 19:48 • Новости дня
    National Interest: Ракета «Ярс» делает давление Запада на Москву опасным

    National Interest: «Ярс» – ответ России на давление Запада

    National Interest: Ракета «Ярс» делает давление Запада на Москву опасным
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На фоне нарастающей конфронтации между Россией и Западом National Interest напомнил: Россия располагает вооружением, с которым нельзя шутить. Речь идет о ракетных комплексах «Ярс», способных обеспечить Москве стратегическое преимущество и заставить НАТО «подумать дважды» перед тем, как усиливать давление.

    Как пишет National Interest, «учитывая, что Россия располагает такими системами, как «Ярс», НАТО стоит подумать дважды, прежде чем давить на Кремль. Но вместо этого ее действия становятся все более воинственными, и напряжение будет только расти из-за вопросов Украины и других глобальных проблем в отношениях Запада и Москвы», передает РИА «Новости».

    В материале особо отмечается российская межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс», которую авторы называют одной из самых передовых систем в мире. По мнению National Interest, наличие такого вооружения доказывает серьезность позиции России в вопросе ядерной угрозы, а также должно вызывать обеспокоенность у стран НАТО.

    Отмечается, что после Холодной войны американское вооружение «увяло на корню», тогда как российские силы сохраняют высокий уровень боеспособности. На Западе, как отмечается, часто недооценивают Россию, однако способность Москвы успешно противостоять НАТО в конфликте на Украине и наличие современного ядерного арсенала – повод задуматься о реальных рисках эскалации.

    Ранее политолог Евгений Минченко заявил, что тональность высказываний Владимира Путина про Запад оказалось достаточно жесткой. По его словам, при этом о Дональде Трампе президент России упоминал подчеркнуто доброжелательно.

    Накануне Путин сообщил, что все государства Североатлантического альянса воюют с Россией на Украине.

    3 октября 2025, 18:23 • Новости дня
    В Киеве назвали «психотерапевта» Зеленского

    Депутат Рады назвала Сырского «психотерапевтом» для Зеленского

    В Киеве назвали «психотерапевта» Зеленского
    @ Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая подвергла критике главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, назвав его «психотерапевтом» для Владимира Зеленского.

    По ее словам, Сырский часто сообщает президенту Украины ложную информацию о положении дел в зоне боевых действий, передает «Московский комсомолец».

    Безуглая процитировала недавнее заявление Сырского: «Ситуация контролируемая, штурмуем». При этом депутат подчеркнула, что считает эти слова попыткой представить ситуацию лучше, чем она есть на самом деле.

    Она уже не впервые выступает с обвинениями в адрес главкома ВСУ. Ранее, 7 сентября, Безуглая назвала ложью его заявления о возвращении территорий в районе Покровска, находящегося под контролем Киева в ДНР.

    Ранее Сырский назвал сложной для ВСУ обстановку на четырех направлениях фронта.

    4 октября 2025, 12:45 • Видео
    Чехи испортят Евросоюзу жизнь

    В Чехии завершаются выборы в парламент, и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    3 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Минченко: Путин ужесточил позицию в отношении к Западу
    Минченко: Путин ужесточил позицию в отношении к Западу
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Тональность высказываний Владимира Путина про Запад оказалось достаточно жесткой. При этом о Дональде Трампе президент России упоминал подчеркнуто доброжелательно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал выступление российского лидера на «Валдае».

    «Выступления Владимира Путина на «Валдае» стали традицией. В них можно проследить набор стержневых сюжетов, в том числе об искренних намерениях Москвы интегрироваться в большую семью Запада, об обмане России, о последствиях недальновидной политики, а также о становлении многополярного мира», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Впрочем, в этот раз президент занял более жесткую позицию по отношению к Западу», – добавил собеседник, напомнив слова главы государства о том, что на любую эскалацию мы будем отвечать – «например, на испытания ядерного оружия, если их проведут оппоненты». «При этом Путин подчеркнуто доброжелательно высказывался о Дональде Трампе, при котором, как сказал российский лидер, конфликт на Украине не начался бы», – заметил Минченко.

    Напомним, Владимир Путин на пленарной сессии XXII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» зачитал стихотворение Александра Пушкина «Бородинская годовщина». Президент рассказал, что дома у него всегда под рукой томик данного поэта, к которому он часто обращается.

    По словам главы государства, накануне форума он наткнулся на строки о Бородинской битве, которые показались ему удивительно современными. Путин подчеркнул, что стихотворение произвело на него «очень серьезное впечатление», будто оно было написано «вчера».

    В ходе пленарной сессии российский лидер высказал свое мнение «по поводу того, что происходит в мире, какова здесь роль нашей страны и как мы видим перспективы развития». Глава государства назвал шесть принципов нового полицентричного мира, среди которых более открытое «творческое пространство внешнеполитического поведения», динамичность пространства многополярности, неотделимость друг от друга возможностей и опасностей многополярного мира.

    Путин отметил, что Россия, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации и создать общее пространство безопасности, «дважды заявляла о своей готовности вступить в НАТО» – сначала 1954 году, «а второй раз – в ходе визита президента США Клинтона в Москву» в 2000 году. Однако «наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов», добавил президент.

    Он напомнил об усилиях оппонентов «вышибить Россию из мировой системы, загнать нас в политическую, культурную, информационную изоляцию и экономическую автаркию». Как оказалось, мировая система, «откуда нас хотели изгнать, выдавить, Россию попросту не отпускает», «потому что Россия необходима ей как очень весомая часть всеобщего равновесия», подчеркнул российский лидер.

    Вместе с тем Европа продолжает следовать «блоковым замашкам» и раздувает из Москвы образ врага. По словам Путина, верить в то, что Россия собирается нападать на НАТО, могут «либо очень некомпетентные» или «просто непорядочные, потому что они сами в это не верят, а своих граждан в этом пытаются убедить». «Честно говоря, так и хочется сказать: уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами», – обратился глава государства.

    Путин также коснулся вопроса украинского кризиса. По его словам, для ряда стран ситуация на Украине – «это карта в другой, гораздо более масштабной игре». «Это только повод и способ решить свои геополитические задачи, расширить зону контроля – да и немножко заработать на войне», – пояснил президент.

    Он сказал, что согласен с президентом США Дональдом Трампом, который говорил, что если бы он был у власти, этого можно было бы избежать. По его словам, нынешняя американская администрация прямо заявляет свои интересы, «но зато без всякого лишнего лицемерия». «Но тогда, извините, и Россия оставляет за собой право руководствоваться нашими национальными интересами, одним из которых, кстати, является и восстановление полноформатных отношений с США», – заключил Путин.

    3 октября 2025, 17:38 • Новости дня
    Экс-журналистка Первого канала Овсянникова признана иноагентом
    Экс-журналистка Первого канала Овсянникова признана иноагентом
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России включило экс-журналистку Первого канала Марину Овсянникову и кинорежиссера, сценариста Григория Амнуэля в реестр иноагентов.

    В перечень также были внесены бывший муниципальный депутат Москвы Мария Соленова и сетевой проект I News, указывается в опубликованном документе, передает ТАСС.

    Напомним, в 2022 году Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить специальную военную операцию России на Украине.

    Ранее Минюст внес экс-владельца газеты «Ведомости» Кудрявцева в реестр иноагентов.

    3 октября 2025, 14:25 • Новости дня
    Эстония призвала НАТО отработать применение ядерного оружия
    Эстония призвала НАТО отработать применение ядерного оружия
    @ Mihkel Maripuu/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов предложил НАТО рассмотреть возможность проведения учений с отработкой применения ядерного оружия у восточных границ альянса, сообщили СМИ.

    Как пишет Telegraph со ссылкой на канцлера эстонского МИД Йонатана Всевиова, такие маневры могли бы стать частью демонстрации силы НАТО на восточном фланге и показать союзникам и потенциальным противникам серьезность намерений альянса, передает РИА «Новости».

    В интервью Всевиов подчеркнул, что важно не только обсуждать, но и активно проявлять силу на восточной границе НАТО. Он перечислил ряд возможных вариантов, в том числе учения с отработкой применения ядерного оружия, размещение британского корабля или отправку турецкого самолета с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что намерение Эстонии принимать на своей территории самолеты НАТО, способные нести ядерное оружие, представляет непосредственную опасность для России.

    Напомним, власти Эстонии заявили о готовности принимать на своей территории истребители союзников по НАТО, способные нести ядерные боеголовки, включая F-35. Британия решила приобрести не менее 12 самолетов-носителей ядерного оружия F-35A.

    3 октября 2025, 20:29 • Новости дня
    Фигурант дела бизнесмена Сулейманова Дарбишев умер после задержания

    Tекст: Дарья Григоренко

    Один из фигурантов дела миллиардера Ибрагима Сулейманова, Абакар Дарбишев, скончался после задержания в Подмосковье, причиной смерти стал сердечный приступ, сообщили в правоохранительных органах.

    По информации правоохранительных органов, Дарбишев, как и Сулейманов, был подозреваемым по делу об убийстве, совершенном в прошлые годы, передает ТАСС.

    В то же время Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте еще одного фигуранта этого дела – Муххамеда Дарбишева. В пресс-службе суда отметили, что мера пресечения в виде заключения под стражу выбрана на два месяца. Муххамед Дарбишев обвиняется в покушении на убийство по ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

    Ибрагим Сулейманов, вокруг которого строится уголовное дело, остается под следствием как основной подозреваемый. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего преступления, совершенного в 2004 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для миллиардера Ибрагима Сулейманова сроком на два месяца.

    Ранее сообщалось, что миллиардер Ибрагим Сулейманов задержан в Москве по подозрению в убийстве.

    3 октября 2025, 15:35 • Новости дня
    Министр культуры Литвы Адомавичюс уволился из-за отказа ответить, чей Крым

    Отказавшийся отвечать на вопрос о Крыме глава Минкультуры Литвы подал в отставку

    Министр культуры Литвы Адомавичюс уволился из-за отказа ответить, чей Крым
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс объявил об отставке на фоне общественной критики и давления после отказа прямо ответить о статусе Крыма.

    «Ради семьи и с учетом позиции общества, чтобы не разваливать правительство, а помочь ему работать, могу сказать – я ухожу с поста министра культуры», – заявил министр, его слова приводит портал Delfi, передает ТАСС.

    По словам Адомавичюса, он и его родственники последнее время не чувствуют себя в безопасности на улице.

    Адомавичюс занял пост министра культуры в конце сентября. После его назначения многие деятели культуры Литвы отказались сотрудничать с президентом Гитанасом Науседой, выражая недовольство новым министром и называя его некомпетентным в вопросах культуры.

    Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене призвала министра культуры оставить должность. Решение об отставке было принято после того, как глава Минкультуры отказался прямо отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.

    3 октября 2025, 13:26 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
    ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Также в течение прошедшей недели были нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) и обеспечивавшие их работу объекты энергетики Украины, железнодорожная транспортная инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и военной техники ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по военным аэродромам, складам боеприпасов, цехам сборки, местам хранения безэкипажных катеров и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

    За минувшую неделю средствами ПВО сбиты десять управляемых авиабомб, 17 снарядов американской РСЗО HIMARS и чешской Vampire, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также 945 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 87 714 беспилотников, 631 ЗРК, 25 338 танков и других бронемашин, 1592 боевые машины РСЗО, 30 149 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 126 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили объект транспортной инфраструктуры ВПК Украины. За день до этого они поразили цех производства десантных катеров для ВСУ.

    А ранее ВС России поразили используемые ВСУ железнодорожные объекты.

    3 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Представитель ЕК отказалась отвечать журналистам на вопросы о речи Путина на «Валдае»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Еврокомиссии Паула Пинью не смогла ответить на вопросы журналистов о речи президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай».

    «Мы не следим за выступлениями президента Путина», – сказала Пинью на брифинге, когда ее спросили о саркастических заявлениях российского лидера об НЛО над Европой, передает ТАСС.

    На уточняющий вопрос журналистов о том, почему ЕК, которая называет себя «геополитической структурой», не отслеживает ключевые выступления на геополитические темы, представитель ЕК заявила: «Мы более не комментируем это».

    В то же время Пинью прокомментировала сообщение Минобороны Бельгии о том, что 2 октября над авиабазой на границе с Германией были замечены 15 неопознанных дронов. Она отметила, что этот инцидент, по ее мнению, подтверждает необходимость реализации европейского проекта «стены дронов».

    Ранее Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» в шутку пообещал больше «не отправлять дроны во Францию и Данию» и отметил, что у России нет беспилотников, способных долететь до Лиссабона.

    3 октября 2025, 21:50 • Новости дня
    Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право в отношении российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear, где находятся замороженные российские активы, призвал Еврокомиссию соблюдать международное право при рассмотрении их возможного использования,

    Представитель Euroclear заявил, что в отношении использования активов российского Центрального банка должно соблюдаться международное право, а также принципы неприкосновенности собственности государств и права собственности, передает РИА «Новости».

    По его словам, Euroclear пока не получал конкретных предложений от Еврокомиссии о возможном использовании российских активов для предоставления кредита Украине. Он также подчеркнул, что любые незаконные действия с замороженными средствами подорвут доверие к финансовой системе и самому депозитарию.

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предложил западным странам создать «коалицию платящих» для поддержки Украины вместо «коалиции желающих».

    Бельгия отказалась изымать российские активы без письменных гарантий разделения финансовых рисков со стороны всех стран Евросоюза.

    Страны G7 прокредитовали Украину на 25,5 млрд долларов за 2025 год из доходов от замороженных российских активов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают действия банды.

    3 октября 2025, 14:33 • Новости дня
    Франция отпустила задержанный танкер Boracay с экипажем

    AFP: Франция отпустила задержанный танкер Boracay с экипажем

    Франция отпустила задержанный танкер Boracay с экипажем
    @ Mathieu Pattier/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французские власти отпустили танкер Boracay, входящий в список ограничений против Москвы, пишет AFP.

    По информации AFP, капитан судна и его помощник были возвращены на борт и отпущены, после чего судно возобновило движение в ночь с четверга на пятницу, передает РИА «Новости».

    Однако, по данным агентства, возвращенным членам экипажа были вручены повестки для явки в суд города Брест. Заседание назначено на 26 февраля, причиной повестки стал «отказ подчиниться требованиям властей».

    После освобождения судно взяло курс в сторону Суэцкого канала, сообщает BFMTV со ссылкой на данные Marine Traffic и Vesselfinder.

    Напомним, 1 октября французские военные захватили находящийся в международных водах нефтяной танкер, который шел под флагом Бенина, и арестовали двух человек: капитана и его помощника.

    Президент России Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал ситуацию с задержанием танкера французскими властями пиратством.

    3 октября 2025, 19:56 • Новости дня
    Основатель «Википедии»: ЦРУ тайно редактирует статьи энциклопедии

    Основатель «Википедии» Сэнгер рассказал, как ЦРУ использует «Википедию» для пропаганды

    Основатель «Википедии»: ЦРУ тайно редактирует статьи энциклопедии
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Ларри Сэнгер рассказал о вмешательстве сотрудников американской разведки в материалы интернет-энциклопедии, подчеркнув появление правок с ведомственных IP-адресов.

    Один из основателей «Википедии» Ларри Сэнгер заявил в эфире программы журналиста Такера Карлсона, что сотрудники ЦРУ США тайно редактируют статьи на сайте, используя энциклопедию в качестве инструмента цензуры и пропаганды, передает «Вечерняя Москва».

    По словам Сэнгера, еще в середине 2000-х годов были зафиксированы правки с IP-адресов, принадлежащих штаб-квартире американской разведки.

    Сэнгер также отметил, что в течение многих лет «армия администраторов» систематически блокирует консервативные точки зрения. Он подчеркнул, что разведывательные службы используют «Википедию» для манипулирования общественным мнением, называя проект «золотой жилой» для таких структур.

    Во время интервью ведущий Такер Карлсон согласился с позицией Сэнгера, заявив, что современная «Википедия» стала главным источником дезинформации.

    Также в эфире прозвучало мнение директора Национальной разведки США Талси Габбард. Она допустила существование инопланетных цивилизаций, однако призналась, что из-за своей должности предпочитает осторожно высказываться по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее другой основатель «Википедии» Джимми Уэйлс задумывался о привлечении нейросети к написанию статей.

    3 октября 2025, 21:37 • Новости дня
    Трамп поручил ввести войска для наведения порядка в Портленде
    Трамп поручил ввести войска для наведения порядка в Портленде
    @ Jenny Kane/AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп дал поручение министру обороны Питу Хегсету использовать любые военные подразделения для восстановления порядка в Портленде и охраны объектов Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

    Такое решение принято на фоне операции ICE против нелегальных мигрантов и продолжающихся беспорядков в городе. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила: «Президент поручил министру Хегсету предоставить все необходимые войска для защиты истерзанного войной Портленда и любых объектов ICE, подвергающихся нападениям со стороны «Антифа» и других внутренних террористов левого толка», передает ТАСС.

    По ее словам, меры направлены на предотвращение атак и обеспечение стабильности в регионе.

    27 сентября, Трамп распорядился перебросить военных в Портленд для борьбы с так называемым внутренним терроризмом. Он назвал целью защиту города и объектов Службы иммиграционного и таможенного контроля США от атак «Антифа» и других радикальных движений.

    За несколько дней до этого Трамп подписал меморандум о противодействии внутреннему терроризму и указ о признании «Антифа» террористической организацией.

    Ранее сообщалось, что спор между Трампом и губернатором Орегона Тиной Котек из-за ввода войск в Портленд перешел в личную СМС-переписку после решения главы государства направить военных для борьбы с «внутренним терроризмом».

    3 октября 2025, 19:40 • Новости дня
    Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС

    Трамп: ХАМАС должна принять план США по Газе к 5 октября

    Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС
    @ NY Kent Nishimura/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто до вечера воскресенья, 5 октября, в 18:00 по времени Вашингтона.

    Он сделал это заявление на своей странице в соцсети Truth Social. Трамп подчеркнул, что ХАМАС представляет угрозу на Ближнем Востоке уже много лет. По его словам, большая часть оставшихся в Газе бойцов группировки уже окружена и находится «в военной ловушке», пишут «Известия».

    В своем обращении Трамп также призвал мирных жителей Палестины эвакуироваться в более безопасные районы сектора Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд арабских стран поддержали мирный план президента США Дональда Трампа по Газе. Американист Дмитрий Дробницкий пояснил участие бывшего британского премьера Тони Блэра в «Совете мира» для контроля над Газой.

    Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова поддержать инициативу Трампа по урегулированию ситуации в Газе.

    3 октября 2025, 13:30 • Новости дня
    Рар объяснил, почему страны ЕС отвергают план фон дер Ляйен о «стене дронов»

    Политолог Рар: Страны ЕС сопротивляются плану фон дер Ляйен о «стене дронов» по трем причинам

    Рар объяснил, почему страны ЕС отвергают план фон дер Ляйен о «стене дронов»
    @ GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен превышает свои полномочия. Во многих европейских столицах к ней начинают относиться с раздражением. И это стало одной из причин, почему лидеры Старого Света отвергают план по созданию «стены дронов», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее издание Politicо сообщило, что идея «стены дронов» встретила сопротивление в ЕС.

    «Большинство лидеров стран ЕС отвергают план Урсулы фон дер Ляйен о создании «стены дронов» по разумным причинам», – отметил германский политолог Александр Рар. По его словам, первая связана с фигурой председателя Еврокомиссии – во многих европейских столицах к чиновнице начинают относиться с раздражением.

    «Фон дер Ляйен делает жесткие заявления. Она возомнила себя неким фельдмаршалом Старого Света, в то время как ей не подчиняются ни НАТО, ни армии членов Евросоюза. Председатель ЕК превышает свои полномочия», – пояснил собеседник.

    Вторая причина, почему европейцы выступают против проекта, – финансовая. «Стена» будет стоить миллионы. Эти средства заложены в бюджетах стран Североатлантического альянса на милитаризацию, но не на фантасмагорию», – уточнил эксперт.

    «Наконец, в некоторых государствах ЕС нарастает возмущение тем, как Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия пытаются втянуть объединение в войну с ядерной державой – Россией. На юге Европы, в отличие от севера континента, устали от конфликта на Украине», – добавил политолог.

    В этой связи примечательна позиция Фридриха Мерца: если сначала он твердо стоял за защиту Польши и прибалтов от «российской агрессии», то теперь скорее придерживается осторожного мнения по примеру Эммануэля Макрона, заключил Рар.

    Ранее газета Politico сообщила, что идея создания «стены дронов», предложенная председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для защиты восточных границ Евросоюза от «российских беспилотников», столкнулась с критикой еще до практической реализации.

    Для Польши и стран Балтии инициатива кажется своевременным ответом на «растущую угрозу». В то же время ряд государств, более удаленных от России, выражают сомнения в осуществимости, стоимости и влиянии проекта на их национальную оборонную политику, говорится в материале.

    Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц в «очень резких» выражениях раскритиковал идею финансирования «стены дронов» из фондов ЕС. Как сообщили источники Politico, немецкий политик высказал это мнение за закрытыми дверями на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене. Стоимость реализации проекта первоначально оценивалась в один миллиард евро.

    Страны юга Евросоюза, включая Италию и Грецию, настаивают, чтобы подобные инициативы приносили пользу всему союзу, а не только восточным рубежам. В ответ премьер-министр Финляндии Петтери Орпо напомнил о важности солидарности: «Мы проявляли солидарность в течение последних двух десятилетий – во время пандемии, в экономике, в вопросах миграции. Сейчас настало время солидарности в сфере безопасности».

    Другие участники встречи негативно отреагировали на название и концепцию. Так, еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс полагает, что слово «стена» может «ввести в заблуждение». Он надеется, что проект «не будет новой линией Мажино», имея в виду оборонительные французские сооружения времен Второй мировой войны, которые Германия преодолела с минимальными потерями.

    При этом ряд стран уже выражают готовность заменить терминологию: премьер-министр Дании Метте Фредериксен предпочла говорить о «европейской сети антидроновых мер», заявив, что название ее мало волнует, если инициатива будет эффективной. Несмотря на споры, в ходе встречи в Копенгагене лидеры ЕС в целом одобрили предложения Еврокомиссии, включая проект дроновой стены, хотя детали – сроки, бюджет и точные параметры – еще предстоит согласовать.

    Напомним, идея создания «стены» стала обсуждаться в связи с участившимися в последние недели случаями нарушения воздушного пространства стран блока неопознанными БПЛА. В произошедшем ЕС бездоказательно обвиняет Россию. Одно из последних происшествий произошло вечером 2 октября в Мюнхене: аэропорт приостановил работу в связи с обнаружением беспилотников в воздушном пространстве.

    Президент России Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес Москвы, пошутил, что больше не будет посылать дроны «ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген». Говоря серьезно, он подчеркнул, что у российской армии нет целей для ударов БПЛА в Европе.

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно?

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН.

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров.

    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»

    Напуганная беспилотниками Европа начинает переходить от слов к делу. Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу «стены дронов», призванную повысить защиту ЕС от БПЛА. Однако многие лидеры Старого Света стали сопротивляться этому начинанию. Как отмечают эксперты, проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка». Удастся ли фон дер Ляйен реализовать свои амбиции?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент, и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    • Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

      Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    • Почему Иван – Грозный? Что нужно, чтобы стать царем

      Европейское средневековое общество было построено строго иерархически, что фиксировалось в титулах и названиях должностей. На вершине стоял император, за ним короли и князья, герцоги, маркизы, бароны и прочие. Аналогом слова «император» в средневековой России являлся термин «царь» (лат. Caesar – цезарь или кесарь, титул правителей Римской империи). Получение титула царя правителем России оказало важнейшее влияние на всю российскую историю – но за этим стояла борьба, длившаяся столетиями.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

