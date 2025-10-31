Захарова обвинила США в ужесточении экономической блокады Кубы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Захарова заявила, что Вашингтон использует любые ухищрения, чтобы усилить экономическое давление на Кубу, передает ТАСС.

Она указала: «Вашингтон идет на любые ухищрения, чтобы ужесточить экономическое давление на Гавану. В данной связи вновь подтверждаем нашу позицию в пользу незамедлительного исключения Кубы из американского одиозного перечня «стран – спонсоров терроризма». У Гаваны безупречная репутация активного участника международного сотрудничества в деле противодействия терроризму».

Захарова отметила, что американская блокада, продолжающаяся на протяжении многих лет, по сути представляет собой санкционную войну, цель которой – свержение правительства Кубы. Эта политика является примером вмешательства во внутренние дела независимого государства, подчеркнула она.

Дипломат добавила, что ограничения направлены не только против Кубы, но и используются для устрашения других государств, желающих сотрудничать с Гаваной.

