В России вынесли первый приговор за незаконный возврат долга

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд назначил штраф в 300 тыс. рублей 38-летнему сотруднику коллекторской организации по уголовному делу о незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, уточнила Волк в своем Telegram-канале.

Приговор стал первым в истории России по этой статье.

В полицию с заявлением обратился директор одного из предприятий Оренбурга, сообщив, что с ним связался неизвестный, представившийся специалистом по взысканию просроченной задолженности.

Звонивший пояснил, что один из сотрудников организации задолжал деньги по кредитным обязательствам, и указал своего руководителя в качестве поручителя. После этого злоумышленник начал требовать вернуть деньги и угрожал лишить жизни потерпевшего и его близких родственников в случае непогашения долга.

Подозреваемым оказался 38-летний житель Краснодара, сотрудник коллекторской организации. В ходе обыска по месту его проживания изъяты смартфоны и сим-карты. Проведенная фоноскопическая судебная экспертиза подтвердила, что звонок с угрозами потерпевшему действительно был сделан коллектором.

В августе в Подмосковье задержали предполагаемого организатора незаконного взыскания фиктивных долгов с применением угроз и психологического давления.

В августе банк оштрафовали на 100 тыс. рублей после того, как за два месяца он направил должнику в Свердловской области более 170 звонков и СМС с требованием вернуть долг.