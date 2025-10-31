Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.0 комментариев
Петербуржцу назначили штраф за значок сине-желтого цвета
Пожилой мужчина получил административное наказание за демонстрацию значка с цветами флага Украины на мемориальной акции в Петербурге, сообщил источник в оперативных службах Ленинградской области.
Суд в Петербурге назначил местному жителю Михаилу Пушницкому штраф в 30 тыс. рублей по статье о дискредитации использования ВС России, передает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Пушницкий был задержан в ходе акции памяти жертв политических репрессий на Левашовском мемориальном кладбище.
По данным источника агентства, мужчине вменили публичные действия, направленные на дискредитацию ВС России, поскольку он демонстрировал значок сине-желтого цвета в виде флага Украины с надписью «Мир Украине» незнакомым людям на мероприятии.
Официального подтверждения этих обстоятельств пока нет.
Ранее музыканта Евгения Михайлова, известного как Женька Радость, отправили под административный арест на 14 суток за дискредитацию российской армии.