Петербуржцу назначили штраф за значок сине-желтого цвета

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд в Петербурге назначил местному жителю Михаилу Пушницкому штраф в 30 тыс. рублей по статье о дискредитации использования ВС России, передает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Пушницкий был задержан в ходе акции памяти жертв политических репрессий на Левашовском мемориальном кладбище.

По данным источника агентства, мужчине вменили публичные действия, направленные на дискредитацию ВС России, поскольку он демонстрировал значок сине-желтого цвета в виде флага Украины с надписью «Мир Украине» незнакомым людям на мероприятии.

Официального подтверждения этих обстоятельств пока нет.

Ранее музыканта Евгения Михайлова, известного как Женька Радость, отправили под административный арест на 14 суток за дискредитацию российской армии.