Российское историческое общество провело День малых городов России

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие открывал председатель РИО Сергей Нарышкин, который напомнил о роли малых городов с населением до 50 тыс. человек в формировании и развитии страны, особо выделив уникальный историко-культурный вклад каждой территории, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Россия испокон веков прирастала малыми городами, которые всегда служили центрами культуры, торговли и ремесел», – заявил Нарышкин.

Особое внимание он уделил восстановлению малых городов Донбасса и Приазовья, отметив, что их инфраструктура долгое время пребывала в упадке, а в последние годы пострадала от агрессии со стороны киевского режима. По его словам, сейчас в этих регионах по госпрограмме восстанавливаются дома, транспортные и коммунальные объекты, при этом важно сохранять историко-культурную самобытность этих городов.

Заместитель министра строительства Алексей Ересько отметил серьезную работу по благоустройству и напомнил о недавнем Всероссийском форуме в Казани. Благодаря конкурсу лучших проектов городской среды в малых городах уже реализовано 907 объектов. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в Печорах за три года за счет обновления инфраструктуры и возрождения иконописи турпоток вырос в два раза.

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович подчеркнул уникальность исторического и культурного наследия Арзамаса, а заместитель главы Тамбовской области, председатель тамбовского отделения РИО Николай Федосеенков высказался о важности создания современных стратегий для адаптации исторического наследия. Художественные народные промыслы названы неотъемлемой частью идентичности: гжель, хохлома и другие, как отметила руководитель издательского проекта РИО «Моя страна Россия» Ирина Кононова, становятся точками роста для регионов.

Председатель Общероссийского движения предпринимателей, сопредседатель совета предпринимателей Москвы Андрей Ковалев поделился опытом по реставрации усадьбы Гребнево, рассказав о завершенных работах и планах по созданию выставочных залов, музеев и культурных объектов. В завершение гости осмотрели ярмарку, где были представлены традиционные ремесла Арзамаса, Калязина, Моршанска, Печор, Ростова Великого, Сысерти, Торжка и Фрязино.