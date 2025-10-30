Роскомнадзор частично ограничил Telegram и WhatsApp в Крыму

Tекст: Вера Басилая

Работа мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) в Крыму частично ограничена, передает РИА «Новости».

В пресс-службе крупнейшего крымского телеком-оператора «Волна» сообщили, что меры по блокировке данных приложений предпринимает Роскомнадзор, это касается абонентов всех операторов и провайдеров России.

Минкомсвязь Крыма рекомендовала местным жителям устанавливать альтернативный мессенджер Max, в котором уже доступны каналы ведущих медиа, госпаблики и профильные ресурсы, в том числе канал оператора «Волна».

В Роскомнадзоре ранее уточнили, что ограничение стало ответом на рост мошенничества и попытки вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность через Telegram и WhatsApp.

Ранее ФСБ сообщила об участившихся вербовках в Telegram и WhatsApp.

Роскомнадзор заявил, что введенные ограничения на звонки в иностранных мессенджерах позволили быстро сократить число мошеннических схем.

Напомним, Роскомнадзор ввел частичные ограничения на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Эти ограничения объяснили необходимостью борьбы с телефонными мошенниками, использующими приложения для обмана россиян.