Население Румынии за последние 30 лет сократилось на 20%, Болгарии – на 25%, Латвии – на 35%. Потому что зачем там жить? Дорого, скучно и при этом довольно бедно. Можно же воспользоваться преимуществами европейского членства и поехать чинить водопровод в Марселе, или переехать сиделкой из Бухареста в Милан.3 комментария
Глава Роскомнадзора рассказал о пользе ограничений звонков в WhatsApp и Telegram
Введенные ограничения на звонки в иностранных мессенджерах позволили быстро сократить число мошеннических схем благодаря работе системы «Антифрод», заявил руководитель Роскомнадзора Андрей Липов.
Введенные ограничения на звонки в WhatsApp и Telegram уже дали положительный результат, сказал Липов «Известиям».
По его словам, удалось избирательно заблокировать функции, которые активно использовались мошенниками, ведь голосовой контакт был для них принципиально важен.
Липов отметил, что после введения ограничений мошенники вернулись к попыткам использовать обычную телефонную связь, но благодаря системе «Антифрод» их звонки с подменой номера блокируются. Система, запущенная в декабре 2022 года, ежедневно верифицирует от 400 млн до 600 млн вызовов и блокирует от 1 млн до 2 млн подозрительных. К «Антифроду» подключены 1108 операторов связи, что позволяет фильтровать все поступающие вызовы, вне зависимости от уловок злоумышленников.
Глава Роскомнадзора подчеркнул: «Наш «Антифрод» работает в режиме реального времени, обеспечивая оперативный обмен информацией между операторами и незамедлительную блокировку оператором неподтвержденных вызовов».
Он добавил, что мошенники продолжают искать обходные пути, используя российские сим-карты в роуминге, однако ведомство требует от операторов своевременно очищать базы данных от фейковых пользователей. Роскомнадзор также предлагает мессенджерам и операторам вводить ограничения для звонков с аккаунтов, зарегистрированных на иностранные сим-карты, с возможностью исключений для россиян, находящихся за рубежом. Предложения направлены в правительство для включения во второй пакет мер по борьбе с мошенничеством.
В дополнение ведомство обсуждает с отечественными цифровыми платформами внедрение онлайн-проверки принадлежности сим-карт для борьбы с мошенничеством. Липов отметил уникальный характер систем информационной безопасности, созданных в России государством в партнерстве с бизнесом, для защиты граждан в цифровой среде.
Напомним, Роскомнадзор ввел частичные ограничения на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Эти ограничения объяснили необходимостью борьбы с телефонными мошенниками, использующими приложения для обмана россиян.