Экс-журналистка Первого канала Овсянникова признана иноагентом
Министерство юстиции России включило экс-журналистку Первого канала Марину Овсянникову и кинорежиссера, сценариста Григория Амнуэля в реестр иноагентов.
В перечень также были внесены бывший муниципальный депутат Москвы Мария Соленова и сетевой проект I News, указывается в опубликованном документе, передает ТАСС.
Напомним, в 2022 году Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, который призывал остановить специальную военную операцию России на Украине.
Ранее Минюст внес экс-владельца газеты «Ведомости» Кудрявцева в реестр иноагентов.