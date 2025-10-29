Лидер Reform UK Фарадж анонсировал выход Британии из ЕКПЧ ради депортаций мигрантов

Tекст: Денис Тельманов

Законодательная инициатива Найджела Фараджа о выходе страны из Европейской конвенции по правам человека и связанных институтов будет представлена парламенту уже сегодня, передает РИА «Новости».

Фарадж объявил о своем намерении на фоне усиления миграционного кризиса, ссылаясь на то, что, по его словам, членство Британии в ЕКПЧ лишило страну эффективных инструментов по депортации нелегальных мигрантов.

«Я единственный политик, который последовательно призывал к выходу Британии из ЕКПЧ, без этого мы никогда не вернем контроль над нашими границами. Мы должны разобраться с этим, и сегодня у парламента появится шанс это сделать», – заявил Фарадж газете Daily Mail.

Среди положений законопроекта значится также требование выйти из Совета Европы и отменить британский закон о правах человека, принятый в 1998 году. Если документ будет поддержан большинством, Британия выйдет из конвенции уже 30 апреля следующего года.

Партия Reform UK усилила риторику против нелегальной иммиграции. В августе Фарадж выдвинул план, предусматривающий массовую депортацию всех без исключения нелегальных мигрантов, а также системные изменения для преодоления юридических преград высылке. В случае победы Reform UK на выборах, Фарадж пообещал депортировать «абсолютно всех» нелегальных мигрантов, прибывающих на лодках через Ла-Манш.

