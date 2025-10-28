Пленум Верховного суда одобрил создание новых судов и усилил защиту военных

Tекст: Вера Басилая

В Москве состоялось первое заседание пленума Верховного суда России под председательством Игоря Краснова. Судьи обсудили кадровые назначения, в том числе утвердили нового секретаря пленума и перевели ряд судей в другие судебные коллегии. Решение принято в соответствии с Федеральным конституционным законом «О Верховном суде Российской Федерации», сообщает РАПСИ.

Пленум одобрил инициативы о создании двух новых судебных инстанций: Внуковского районного суда в Москве и Путинского районного суда в Грозном. Соответствующие проекты федеральных законов Верховный суд направит в Государственную думу. Новые суды призваны перераспределить нагрузку между действующими инстанциями – в Москве из-за активной застройки юго-западных районов, а в Грозном для повышения доступности правосудия. Планируется, что Путинский суд станет пятым районным судом города.

Существенные изменения коснулись защиты прав военнослужащих, воспитывающих детей. Верховный суд подтвердил, что при рассмотрении дел о досрочном увольнении военных суды должны учитывать интересы несовершеннолетних, уделяя особое внимание матерям и одиноким родителям, а также семьям с детьми-инвалидами.

«Суды должны исходить из индивидуальной ситуации в каждой семье, особое значение имеет состояние здоровья ребенка и участие второго родителя», – подчеркнули в Верховном суде.

Кроме того, даны разъяснения, подтверждающие право военных с тремя и более детьми на внеочередное получение жилья, даже если детям исполнилось 18 лет, при условии совместного проживания. Эти объяснения распространяются и на членов добровольческих отрядов, которые теперь подпадают под юрисдикцию военных судов.