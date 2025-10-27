Кремль прокомментировал слова Трампа о подлодке у берегов России

Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.3 комментария
Песков назвал важными слова Трампа о подлодке у берегов России
Заявление Дональда Трампа о наличии американской ядерной подлодки у российских берегов является выражением позиции действующего президента США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о наличии ядерной подлодки у берегов России, передает ТАСС.
«Эта точка зрения главы американского государства, она важна», – отметил Песков.
На фоне испытаний российской ракеты «Буревестник» президент США Дональд Трамп заявил, что у берегов России находится «лучшая в мире» американская атомная подводная лодка.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что испытания ракеты «Буревестник» не повлияют на и без того крайне низкий уровень отношений между Москвой и Вашингтоном.
Газета ВЗГЛЯД писала, что система вооружений «Буревестник» заставляет США пересматривать принципы своей обороны.