Цивилев заявил о минимальных рисках топливных кризисов в будущем
Завершающаяся программа модернизации нефтеперерабатывающих заводов должна увеличить выпуск бензина на 4-5 млн тонн, что существенно снижает угрозу топливных кризисов, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
По его словам, программа модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) позволит увеличить объем производства бензина на 4-5 млн тонн, передает ТАСС. «Мы считаем, что завершающаяся программа модернизации НПЗ, которая увеличит производство бензина на 4-5 млн тонн, позволит нарастить запас прочности отрасли и сведет к минимуму риски топливных кризисов в будущем», – заявил Цивилев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России приняли решение продлить запрет на экспорт бензина. ФАС открыла несколько дел по фактам завышения цен на бензин в ряде регионов. Биржевая цена бензина АИ-92 установила новый исторический рекорд.