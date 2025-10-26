Минздрав изменил сроки медосмотров и скринингов для детей

Tекст: Вера Басилая

Правила профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних утвердил Минздрав, передает РИА «Новости». Документ вступил в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Согласно новым требованиям, первый осмотр акушера-гинеколога для девочек и детского уролога-андролога для мальчиков теперь назначен на шесть лет. Ранее такая проверка проводилась в три года, а повторно – в шесть. Ежегодные осмотры для оценки репродуктивного здоровья будут начинаться с 13 лет, что на год раньше предыдущих правил.

В первый месяц жизни ребенка прием будет проходить у педиатра, детского хирурга и офтальмолога. Невролога и стоматолога ребенок посетит позже: первый раз у невролога – в три месяца, у стоматолога – в год. При этом стоматолог останется обязательным ежегодным специалистом для детей.

В рамках визита в один месяц теперь включена также офтальмоскопия в условиях мидриаза, позволяющая оценить глазное дно при расширенном зрачке. Такое же обследование предусмотрено и для детей в возрасте одного года. Наряду с этим аудиологический скрининг проводится по необходимости в течение первого года жизни, а также на осмотрах в один и шесть лет.

Важные изменения коснулись скринингов на выявление риска психических нарушений: анкетирование родителей по инициативе педиатра теперь предусмотрено в полтора и два года. В правила внесли и исследование уровня холестерина экспресс-методом, его будут делать в шесть и десять лет детям группы риска.

В ходе профилактических медосмотров в 2024 году выявлено, что у 5% девочек и 4% мальчиков-подростков 15–17 лет были обнаружены заболевания репродуктивной системы.