Сбивший полицейского в Краснодаре водитель осужден на 17 лет по делу о теракте

Tекст: Антон Антонов

В 2022 году Гурин на автомобиле Mustang врезался в две машины и совершил наезд на инспектора ДПС. В ходе расследования Гурин признал, что умышленно наехал на сотрудника полиции и попытался завладеть его табельным оружием, объяснив свои действия «несогласием с решением о проведении СВО и участием в ней его брата», передает РИА «Новости».

Следствие квалифицировало произошедшее как теракт и попытку похитить огнестрельное оружие. Попытка завладеть табельным оружием была пресечена сотрудниками полиции на месте. В результате наезда сотрудник ДПС получил тяжкий вред здоровью, еще один человек – легкие травмы.

Южный окружной военный суд приговорил Гурина к 17 годам с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части срока наказания – в исправительной колонии строгого режима.

Защита подсудимого в апелляционной жалобе настаивала, что действия Гурина ошибочно расценили как теракт, «поскольку они несопоставимы по последствиям со взрывом или поджогом».

Апелляционный военный суд признал решение окружного суда законным, а судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда в октябре окончательно утвердила приговор.

