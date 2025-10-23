Ил-114-300 начал сертификационные испытания

Tекст: Алексей Дегтярев

Этот самолет Ил-114-300 полностью собран из российских комплектующих, большая часть которых разработана и производится на предприятиях Ростеха, передает ТАСС.

Вся конструкторская документация была подготовлена в цифровом формате, воздушное судно создано на основе цифровой модели.

В процессе испытаний самолет выполнил перелет по маршруту Горно-Алтайск – Байконур и обратно. По данным Ростеха, проведение испытаний в регионе позволяет опробовать большинство режимов по нескольким сертификационным программам.

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщал, что поставки серийных самолетов Ил-114-300 должны начаться в августе 2026 года.

Также Алиханов заявлял, что стоимость Ил-114 составит 2,6 млрд рублей за самолет.