Верховный суд разрешил штрафовать несколько раз за превышение скорости

Житель Махачкалы сбил дальнобойный дрон ВСУ выстрелом из «Сайги»

Tекст: Елизавета Шишкова

Инцидент произошел на одной из улиц Махачкалы. Очевидцы сняли момент на видео. На кадрах видно, как мужчина спокойно прицеливается и производит выстрел в сторону летящего в небе беспилотника и сбивает его.





Как сообщил в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов, в среду в Дагестане зафиксирована атака вражеских беспилотников, целью которой стало одно из промышленных предприятий региона. По предварительным данным, информации о погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают все экстренные и профильные службы, органы власти действуют в режиме оперативного штаба. Приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности жителей и охраны объектов инфраструктуры.

По данным «Российской газеты», в атаке на Махачкалу могли быть задействованы беспилотники нового типа с иностранными обозначениями. Дроны, предположительно, созданы на базе самолетного БПЛА «Чаклун», способного преодолевать до 900 километров. Ранее такие аппараты ВСУ не применялись для ударов по внутренним регионам России – атаки фиксировались лишь в приграничных областях: Белгородской, Брянской и Курской.



